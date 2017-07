Salas y el retorno de Jeisson a la UC: "Las personas inteligentes aprenden de las experiencias vividas"

Jeisson Vargas podría tener su reestreno como titular en Universidad Católica, ya que ante la ausencia de Diego Buonanotte (quien estará de baja por suspensión), el recoletano podría ir desde el arranque como volante creativo en el duelo ante la Universidad de Concepción en San Carlos de Apoquindo desde las 20:30 horas.

“Hay opciones de que sea así. Puede darse que él juegue ante la Universidad de Concepción, lo estamos evaluando“, manifestó el director técnico del elenco estudiantil, Mario Salas, en su conferencia de prensa previa al encuentro ante el Campanil, por la primera fecha del Transición 2017.

Consultado por el retorno del ex seleccionado Sub 20, el Comandante sostuvo que “lo he visto bien, con muchas ganas, pero no voy a emitir juicios calóricos tan categóricos. Las personas inteligentes aprenden de las experiencias vividas. Esperamos que Jeisson haya aprendido de su experiencia en Buenos Aires y de todo lo que ha vivido en el último año“.

Publimetro.cl Jeisson Vargas feliz en San Carlos: “Necesitaba estar acá” El delantero, pese a que ya redebutó con los Cruzados, recién fue presentado este miércoles como refuerzo de los cruzados.

En otro asunto relacionado con el duelo ante los penquistas, el DT cruzado comentó que “pensamos en hacer cambios y no solamente en la parte ofensiva, lo pensamos en todos los bloques, nos queda un entrenamiento para definir al equipo que jugará ante la Universidad de Concepción“.

Lo anterior lo dijo en base a lo exhibido por la UC en la caída 4-1 ante Colo Colo por la Supercopa. Con el análisis más en frío, el viñamarino reiteró que sacó buenas conclusiones, pese a la derrota.

“El partido con Colo Colo nos deja muchas cosas positivas, eso no es una frase cliché. No hubo ningún concepto en el que Colo Colo nos superó, bueno, sí, uno, en el que hicieron más goles. Pero el análisis que yo hago es distinto al que hacen ustedes (periodistas) y yo me quedo con mí análisis y con el de mi cuerpo técnico“, declaró.

En otra arista, Salas remarcó que “mientras antes llegue el nuevo lateral, mejor. Lo ideal es tener al cuanto antes al reemplazante de Alfonso (Parot)“.

Ante la pregunta de si Germán Voboril es su favorito, el ex rugbista fue claro: “es el que más me gusta para el puesto de lateral izquierdo, pero aún no estamos en condiciones de decir que es el que llega. Espero que se resuelva pronto“.