El Sifup no irá a paro y la primera fecha del Transición se jugará

La situación de Barnechea, Independiente de Cauquenes y Naval puso en alerta al fútbol chileno. Luego que los equipos no cumplieran con el pago de la garantía, la ANFP decidió no permitir la participación de los huaicocheros en la Primera B y de los cauqueninos y navalinos en Segunda División Profesional, respectivamente. Con este panorama, el Sindicato de Futbolistas Profesionales amenazó con parar la primera fecha del Transición por la cantidad de jugadores cesantes que generaría la decisión del máximo ente del fútbol.

Ante esta situación, la ANFP tomó cartas en el asunto y le amplió el plazo a Indedpendiente de Cauquenes y Naval para que cancelen la garantía, permitiéndoles pagar hasta este jueves. Los clubes de Segunda División Profesional cumplieron con el nuevo plazo y entregaron los cheques que finalmente le permitirán jugar en Segunda División.

Caso distinto es lo que pasó con Barnechea, quienes no cumplieron con el plazo para pagar la incorporación a Primera B, por lo que no podrá jugar en el torneo que habían accedido tras ser campeón y arrebatarle el título en la última fecha a Melipilla.

Por eso, una vez que se reunió con el plantel y la dirigencia de los huaicocheros, Gamadiel García, presidente del Sifup, fue a conversar con la ANFP para definir el tema del posible paro al que habían convocado. Sin embargo, decidieron no parar y la primera fecha del Torneo de Transición se jugará. El Sifup, al ver la intransigencia del presidente del elenco capitalino de no querer participar de la Segunda División y sólo aceptar estar en la B pese a no pagar, desistieron de la paralización.

“El fútbol chileno no puede parar porque un presidente no quiere pagar”, dijo el dirigente sindical tras las extensas reuniones que tuvo durante la jornada, confirmando que se jugará la primera jornada del Transición.