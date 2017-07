Boca Juniors hace último intento por Gary Medel: le ofrece el mejor sueldo de Argentina

Parecía que la opción de que Gary Medel regresara a Boca Juniors se había desvanecido, pero desde el propio equipo argentino dijeron lo contrario, de cara al inicio de nueva temporada.

El presidente del elenco argentino, Daniel Angelici, aseguró el jueves que sólo se olvidarán del chileno cuando se cierre el libro de pases y que mientras no haya fichado en ningún club, siempre estarán hablando.

Ahora, según publica El Mercurio, el conjunto trasandino tiene una clara estrategia para intentar quedarse con los servicios del Pitbull que fue puesto en la lista de jugadores dispensables por el técnico Luciano Spalletti.

El matutino asegura que intentarán seducir al seleccionado criollo con 1,5 millones de dólares anuales, que lo convertirían en el jugador mejor pagado del fútbol trasandino.

“Medel ya descartó irse a Turquía. Su objetivo no es tanto el dinero, sino la competitividad de la liga. Él quiere jugar el Mundial y eso lo motiva. Nosotros no podemos pagar lo que gana hoy (US$ 3,5 millones anuales), pero podemos hacer un esfuerzo y llegar a los US$ 1,5 millones“, expresaron desde Boca Juniors al citado medio.