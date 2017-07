Claudio Bravo y la disputa en el TAS: "A lo mejor no quieren ver a Chile en un Mundial"

En medio de sus vacaciones en Chile, el capitán de la Roja, Claudio Bravo, sacó la voz para hablar de distintos temas. Entre ellos, el arquero del Manchester City se refirió al inminente fallo de Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que podría restarle dos puntos a la Selección en las clasificatorias rumbo a Rusia 2018.

Sobre aquel litigio, Bravo sostuvo en una entrevista con TVN que “está esta onda un poco de cargar la situación para este lado. Nos pasó con sanciones, con la localía que porque la gente gritó tres cosas nos sancionaron el estadio y por ahí te vas dando cuenta que hay algo atrás, que a lo mejor no quieren ver a Chile en un Mundial, pero a nosotros no nos queda otra que seguir apretando, trabajando y tratar de meter a Chile en el Mundial a como de lugar”.

En un tema netamente deportivo con la Roja, el meta de 34 años recordó su participación en la Copa Confederaciones, revelando que contempló quedar al margen del torneo donde finalmente Chile quedó en el segundo puesto. “Fui a Rusia casi con la idea de no competir porque no estaba en condiciones. Jugué por mis compañeros que querían que lo hiciera y porque quería revertir la situación de que no venía de un buen año”, confesó.

Pensando en la próxima temporada en el Manchester City, en la que deberá disputar la titularidad con el brasileño Ederseon, Bravo manifestó que “siempre es lo mismo, desde que me inicié en esto he tenido competencia, desde la etapa escolar hasta la etapa de trabajo a primer nivel, siempre la competencia ha existido. Hoy en día los clubes cambian jugadores como si nada, por el poder económico que tienen, la presión está”.

Y en el mismo City, el bicampeón de América podría encontrarse con Alexis Sánchez, pretendido por el entrenador Josep Guardiola. Al respecto, el golero que se inició en Colo Colo comentó que “con Alexis hemos hablado de todo, de muchas cosas, es un tema que está en el aire todavía, creo que él será feliz en cualquier parte del mundo, si se decide por el City, lo vamos a recibir con los brazos abiertos”.