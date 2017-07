Duro llamado de referente del Arsenal: "Dejen ir a Alexis, tomen el dinero y sigan adelante"

A pesar de deseo de Alexis Sánchez de dejar el Arsenal y partir a un club con el que pueda disputar la Champions League, todo indica que el delantero chileno continuará en los Gunners la próxima temporada.

Esto porque el técnico del conjunto londinense, el francés Arsene Wenger, aseguró que el tocopillano e integrará este domingo a la pretemporada y que incluso piensa utilizarlo en la primera fecha de la Premier League, cuando enfrenten el 11 de agosto al Leicester City.

Sin embargo, algunos históricos del club prefieren que el seleccionado criollo emigre, debido a que estará “obligado” en el equipo y eso podría traer consecuencias negativas.

Arsenal should CASH IN on Alexis Sanchez, Gunners legend Alan Smith tells talkSPORT

