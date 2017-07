Echeverría y su pacto íntimo de amistad: “Yo dije 'cuando vuelva a la U, quiero jugar y ganarle a Colo Colo en el Monumental'”

Rodrigo Echeverría debutó en el 2012 en el primer equipo de Universidad de Chile. Luego intercaló presencias entre la Sub 19 azul y el plantel estelar, hasta que dos años después fue ascendido definitivamente.

Su gran proyección incluso lo llevó a ser considerado por Jorge Sampaoli como sparring para el Mundial de Brasil 2014, pero por diferentes razones no pudo afirmarse en la U y tuvo que partir a préstamo. Una primera salida a Iberia y una segunda a Everton lo hicieron crecer como jugador y persona, y hoy, con 22 años, espera por fin consolidarse en el club de sus amores, gracias a la oportunidad de volver que le brindó Guillermo Hoyos.

Pensando en consolidarse como titular dentro del actual campeón del fútbol chileno, el mediocampista destacó las principales metas de su equipo, destacando su ambición de conseguir un triunfo frente a Colo Colo como visita, luego de una promesa íntima con sus amigos, y tras 16 años sin triunfos de los azules en el Estadio Monumental.

¿Cómo te has sentido en tus primeros días acá y qué te ha dicho Hoyos por tu rendimiento?

Me he sentido muy cómodo. El plantel me recibió de la mejor forma, junto con el cuerpo técnico, así que estoy feliz. El profe me ha dicho que tengo la posibilidad de pelear un puesto y que tengo la virtud de manejar varias posiciones, así que vamos a pelearlo hasta el final. Si me toca estar, va a ser muy bueno, pero si no, voy a apoyar desde afuera.

En Everton jugaste de volante durante mucho tiempo, pero también has jugado como defensa. ¿Qué prefiere Hoyos para ti?

Hasta ahora no me ha dicho nada muy claro, pero siempre voy a estar a disposición para lo que él me pida. Si tengo que jugar de volante, lo voy a hacer, y de central lo mismo. Donde me necesite, lo voy a hacer de la mejor manera.

Echeverría fue una de las figuras en Everton el pasado torneo / Photosport

Me contaron que desde los ocho años que jugabas como defensa. ¿Te acomoda más ahí o te da igual?

La verdad es que me da lo mismo, mezclo ambas posiciones. Hice todas las cadetes en la U como defensa central, en el Sudamericano también jugué ahí con el Seba Vegas, y ya llevo tres años como volante jugando de muy buena forma.

Los hinchas de la U hace rato pedían que volvieras. ¿Has sentido ese cariño? ¿Qué les dices a ellos?

Soy un agradecido del cariño de la gente, siempre es importante, y voy a tratar de responderles en la cancha, que es lo que vale, dejando lo mejor de mí en cada partido que me toque jugar y entregando el ciento por ciento de mis capacidades.

¿Alguien te paró alguna vez en la calle y te dijo “Rodrigo, deberías volver”?

Sí, algunos me dijeron que tenía que volver, también por Twitter y Facebook. Mis amigos, sobre todo, porque en mi círculo cercano la mayoría es de la U, con los que iba al estadio. Entonces, siempre estuvo eso y ahora se cumplió.

Además de ser hincha, ¿qué otra cosa te convenció de volver?

Llego a un equipo campeón, que está con muy buen ánimo. El profe le ha sacado el jugo y lo mejor es que no se ha perdido la humildad, que se trabaja día a día y cada uno sabe que tiene que aprender siempre a diario. Eso me motivó mucho para venir a mejorar en lo personal y en lo grupal.

¿Hiciste alguna exigencia para venir a la U? Porque en Everton estabas cómodo, eras una de las figuras..

La exigencia que hice fue que si volvía, era para pelear un puesto, para tener la posibilidad que no había tenido antes, nada más. Volví con la mejor disponibilidad.

En el 2014 partiste a Iberia y luego fuiste a Everton. ¿Qué cosas rescatas de esas experiencias que te puedan aportar ahora en la U?

Salir a préstamo fue mi cable a tierra, ahí te das cuenta de todo lo que tiene la U. Ahora trataré de aprovecharlo al máximo, porque hay equipos que trabajan con lo justo, lo cual te ayuda a crecer como jugador y persona. Trataré de implementar eso y llevar a la cancha lo que he aprendido en estos dos años. Vengo con más roce.

Hay harta competencia en tu puesto. En ese sentido, ¿cuál es tu objetivo en la U para este torneo?

Mi objetivo es ser titular. Si me toca esperar, voy a tratar de apoyar de la mejor manera, pero la alta competencia que hay te ayuda en lo individual, a crecer como jugador aprendiendo de tus compañeros.

Ganar en el Monumental

¿Quién crees que será el campeón?

No tengo ningún favorito. Nosotros vamos a trabajar con la mayor humildad, partido a partido, y si se dan algunos triunfos, iremos por el título, sabiendo que hay que mejorar día a día.

¿Cuál es el mayor potencial de la U? Está la experiencia, pero también los talentos jóvenes…

El mayor potencial es el grupo, es lo mejor, porque está muy unido y tiene muchas ganas de triunfar. Eso es lo primordial. Incluso, los que tienen más experiencia, los de selección, saben que se aprende día a día, son humildes y perseverantes en lo que quieren.

La U le ganó por última vez a Colo Colo el 2001 en el Monumental / Archivo

Uno de los máximos desafíos será ganarle a Colo Colo en el Monumental. Tú dijiste que le ibas a ganar sí o sí cuando volvieras, ¿lo sostienes?

Eso fue algo interno, con amigos hinchas de la U. Al salir a préstamo les dije “cuando vuelva a la U, voy a hacer todo lo posible por estar y ganarle a Colo Colo en el Monumental”. Espero poder cumplirlo.

¿Uno de tus partidos más complicados fue el del pasado torneo con Everton contra Colo Colo?

Sí. En ese partido, si le ganábamos a Colo Colo, entrábamos en la pelea, así que salimos con todo a ganarlo. A ratos hicimos que se vieran muy mal, por eso fue una derrota que nos dolió mucho, con un gol en el último minuto, por un rebote que descolocó al Edu (Lobos). Salimos muy tristes.

Hoyos renovó hasta el 2019. ¿Te ha dicho si tú eres parte de su plan a largo plazo?

Por lo que he hablado con el profe, me dijo que quiere ocuparme y darme la oportunidad de pelear un puesto. Si hago las cosas bien, va a depender de mí seguir en la U. De lo contrario, tendré que buscar otro camino, pero vengo a tratar de quedarme por mucho tiempo más.

Hoyos es bueno para las comparaciones, ¿te ha comparado a ti con alguna figura mundial?

Hasta ahora no me ha dicho nada, pero hay que esperar para ver con qué va a salir.

¿Y tú a quién crees que se acerca tu juego?

De lo que he mirado acá en Chile, al de Charles Aránguiz y al de Arturo Vidal. A ellos tengo que seguirlos. También busco aprender mucho de Gonzalo Jara. Todos juegan en las posiciones que manejo.