El caballo más famoso del mundo está en Chile: "Es cómo si Messi viniera a jugar en Colo Colo"

El sonido ensordecedor en la recta final del Kentucky Derby sigue resonando en las tribunas del clásico recinto que cobija la primera parte de la Triple Corona de Estados Unidos, desde aquella tarde del 2014 en que “California Chrome” se impuso ante los gritos desaforados de 165 mil personas en Churchill Downs, que a partir de ese momento lo transformaron en el nuevo regalón del mundo hípico.

Su consagración como purasangre prosiguió en las otras 6 carreras Grupo 1 en que se impuso, incluyendo la Dubai World Cup y el Preakness Stakes. Incluso, la decepción en el Belmont Stakes no amenguó la idolatría por el caballo que rompió todos los límites y que en una sorprendente movida decidieron traer a Chile para que las oficie de caballo reproductor en el Haras Sumaya.

La idea de traer al potro más famoso del mundo surgió del Bloodstock de Juan Pablo Sullivan que se encargó de hacer el contacto con Taylor Made, agente a cargo del caballo, convenciendo rápidamente a Oussama Aboughazaleh, dueño del Haras y quien aprobó la idea de que haga servicio de montas con 150 yeguas.

Todo ocurrió de forma expedita concretándose la idea de que el campeón estadounidense haga “doble hemisferio”, teniendo su época de apareamiento en Chile desde agosto a noviembre según explica a El Gráfico Chile la médico a cargo de su bienestar, Carolina Rojas, que fue testigo de las negociaciones para traerlo: “Haras Sumaya es de los criaderos más importanted y Osussama (Aboughazaleh) es un hombre de negocios hípicos desde hace 26 años. Tiene un sistema armado que funciona con buenas líneas maternas, instalaciones. La gente de Taylor Made se interesó y tras hacer unas correcciones dijeron ‘vamos a Chile’”.

California se subió a un avión dando sin problemas sus primeros pasos en el país, además de realizarse exigentes exámenes que exigió el Servicio Agrícola Ganadero y según sus nuevos encargados, no tuvo problemas de adaptación.

Ahora el purasangre disfruta de su nueva casa y lo hace relajado, demostrando las cualidades que fascinan a su seguidores: “Es un caballo que le gusta disfrutar, me da la sensación que es como la gente que goza la vida y no se hace problema por nada. Es un animal curioso que le gusta mirar todo, está siempre pendientes lo que ocurre a su alrededor, pero no es para nada mañoso, es un dulce de caballo, muy regalón”, comenta la especialista.

Ahora pasará por una cuarentena que lo tendrá con mucha restricciones: por ejemplo, no podrán entrar personas a verlo. Sin embargo, el ex campeón mundial tiene lujos a lo estrella de rock que los caballos nacionales miran con envidia. Está en una pesebrera que mide aproximadamente 5 por 5 metros, con todas las medida seguridad que corresponden, además tiene iluminación especial, con cámara de televisión para monitorear su comportamiento permanentemente y derecho a estar un potrero especial en el que por ahora está caminando. Cuando salga de cuarentena podrá estirarse, correr, tomar sol y comer pasto mientras no ocurran las montas.





















El Messi de la hípica honra a Chile

Para Carolina Rojas la llegada de “California Chrome” es un lujo que podría cambiar la hípica chilena y lo compara con lo que provocaría el fichaje del mejor futbolista del mundo en un equipo nacional: “Es el Messi del fútbol, es como si ese jugador viniera a jugar a Colo Colo, sería una locura. Si cabe alguna comparación, es como si habláramos del Michael Phelps de la natación o el Usain Bolt en el atletismo, eso es ‘California Chrome’ para la hípica mundial”, señala, demostrando su emoción.

Es que el caballo que estuvo a una carrera de ganar la Triple Corona de Estados Unidos, no sólo tiene ganancias a la altura, transformándose en el caballo que más recaudó en la historia cuando corría (récord que le arrebató “Arrogate”), si no también se ha convertido en un ícono para miles de seguidores alrededor del mundo que todos los días llaman a Chile para saber como se encuentra.

“Me tiene impresionada la cantidad de fans que tiene, es algo nunca visto en Chile ¡Es impresionante!, me llegan cientos de mensajes diariamente. Me dicen -Doctora, gracias por cuidarlo, ¿como está?, a través de cientos de mensajes diarios. Es un verdadero ídolo y eso impresiona. Imagínate que tiene señoras que son groupies de él y me dicen que tienen todo listo para viajar a verlo acá, es tremendo”.

Sus días de fama no paran pese a cambiar las carreras por la reproducción. Así como también su trabajo diario, ya que su llegada ha sido un éxito: “Hasta el momento vamos bastante bien, tenemos socios que se han asegurado con varias montas, se va llenando el book con el listado de yeguas”, comenta Rojas que también revela que el Haras Sumaya se quedará con un alto porcentaje de este derecho a monta entre 40 y 45 yeguas de las 150 totales.

“California Chrome” disfruta una nueva etapa de su exitosa carrera y lo hará lejos de los 165 mil hinchas que lo vitoriaron cuando junto al jinete Víctor Espinoza cruzó el disco en “la carrera de los dos minutos más excitantes en el deporte”, llegando a uno de sus momentos épicos, en una trayectoria que tendrá en Chile su oportunidad de seguir extendiendo su leyenda.