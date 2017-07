Hoyos no esconde su admiración en Chile: "Son privilegiados de tener tantos grandes jugadores"

Ángel Guillermo Hoyos, técnico de Universidad de Chile, habló en la previa del debut en el Torneo de Transición de los azules ante Curicó Unido (sábado 15.30 horas en La Granja).

En la conferencia de prensa, previa al cotejo, habló de todo y, con su habitual carisma, elogió a los jugadores de selección que tiene la U, a quienes utilizó para personificar el actual éxito de la Roja en el concierto internacional.

“Hay jugadores de jerarquía que quieren hacer crecer su historia personal y colectiva. Realmente me sorprende de David Pizarro, por ejemplo, su ambición deportiva de querer ganar siempre. Estoy hablando de gente “pesada” de títulos y de selección. Son privilegiados en Chile de tener tantos grandes jugadores, eso hay que agradecerlo. A mi me sorprende lo que estoy viviendo y me da una lección de vida“, señaló Hoyos en el Centro Deportivo Azul.

Luego comentó la situación de Mauricio Pinilla, quién no estará ante los torteros. “En Mauricio Pinilla vi un jugador muy maduro y seguro de sí mismo. Viene de un trabajo que hacía en Italia, y lo hemos estado adaptando e integrando al equipo“, aseguró.

Publimetro.cl Lorenzetti revela el duro entrenamiento de Pinilla en la U: “El profe lo está matando” El volante nacionalizado chileno aseguró que el delantero quiere volver pronto a jugar por la U, por lo que se está preparando físicamente.

El ex seleccionador de Bolivia también defendió el Clausura en relación con el Transición, que ha sido catalogado por muchos como el mejor torneo de los últimos años por la llegada de jugadores de jerarquía como el mismo Pinilla y Jorge Valdivia.

“Yo veo una competencia fuerte desde el torneo anterior. Fue muy competitivo el torneo, hasta las últimas jornadas estuvo disputada por varios equipos la posibilidad del título. Es muy competitivo, se hace difícil ganar los partidos. Es complicado mantener el ritmo ya que todos los equipos trabajan, tienen buenos jugadores, entrenadores y planteamientos“, enfatizó.

Otra arista que abordó el estratego fue lo que pretende lograr colectivamente en este Transición: “El equipo tiene que ser una armonía total e ir en beneficio de un colectivo y no algo individual. Todos trabajamos para cuidar el colectivo por que es lo mas fuerte que tiene la institución, deportivamente hablando“, explicó.

Publimetro.cl Echeverría y su pacto íntimo de amistad: “Yo dije ‘cuando vuelva a la U, quiero jugar y ganarle a Colo Colo en el Monumental’” El canterano azul volvió del préstamo de Everton y pide camiseta de titular, ya sea como defensa o volante. Sabe que deberá pelear un puesto ante jugadores consagrados, pero se tiene fe: “Vengo a tratar de quedarme por mucho tiempo más”.

Asimismo, Hoyos no quiso hablar sobre las metas para el actual campeonato y expresó que “no avanzo más allá del partido del sábado, eso es en lo que nos tenemos que enfocar nosotros. Uno trabaja con ilusión y respeto pero no sabe lo que va a pasar. Está permitido perder, no está permitido no intentarlo; porque el otro también se prepara“.

Para cerrar, destacó la importancia de estar en un club “grande” como los universitarios elogiando a la institución: “Hace seis o siete meses que estamos aquí y yo tengo unas ganas terribles. No es fácil llegar a una institución como la U y cuando lo logras no quieres salir más. El sentimiento del hincha por la institución es algo que emociona y sumado al plantel son una gran combinación“, finalizó.