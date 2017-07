Isidora Jiménez saca la voz: “No porque las cosas no salgan como se esperan, hay que llamarlas ‘fracasos’”

No han sido días felices los últimos para Isidora Jiménez. Tras intentarlo varias veces, la velocista nacional no pudo clasificar al Mundial de Londres, por lo que se perderá una cita planetaria después de dos participaciones consecutivas, en Moscú 2013 y Beijing 2015.

Desde España, la recordwoman criolla saca la voz por primera vez luego de quedarse sin chances de competir en la capital inglesa. Una larga lesión le impidió prepararse de la mejor forma, pero no se amarga y rechaza la palabra “fracaso”.

¿A qué razones atribuyes el no haber conseguido la marca para el Mundial?

Ha sido una temporada bien difícil. El año pasado, en los Juegos Olímpicos de Río, tuve que correr con un dolor de espalda. Al llegar a Chile y hacerme una resonancia, me dijeron que era una hernia discal. Luego descansé un tiempo, junto con kinesiología y recuperación. Volví a entrenar a fin de año y desde ahí nos enfocamos en hacer todo lo posible para no cargar la zona. Dado esto, no entrené como era necesario para haber estado corriendo en mis mejores marcas.

En la Federación estaba dentro de los cálculos que tú clasificaras. ¿Sientes que no cumpliste?

Uno siempre espera estar a la altura. Junto a mi entrenador y equipo hicimos lo que mejor pudimos, dadas las circunstancias, para superar todo y poder hacer la marca, pero tanto ellos como yo sabíamos que no era fácil.

¿Éste ha sido el momento más amargo de tu carrera?

No lo veo de esa manera. Cada momento tiene importancia, lo valioso es sacar lo bueno y aprender de los errores, así como de los logros.

¿Lo consideras un fracaso?

Para nada. Para mí esto es un camino muy largo y no porque las cosas no salgan como se esperan, hay que llamarlas “fracasos”

¿Esto que pasó te genera dudas en la proyección de tu carrera?

No, y no creo que debería. Como ya mencioné, lo importante es seguir adelante y aprender. Creo que la gente también lo entiende y me lo demuestra a través de mensajes de apoyo. Eso es algo que valoro mucho.

¿Has pensado en enfocarte en otra prueba que no sean los 200 metros?

Por el momento, no. Me gusta mucho y lo paso muy bien. Mi mejor marca es bajo los 23 segundos, no creo que amerite un cambio.

¿Qué objetivos te planteas de ahora en adelante?

Seguir entrenado, poder superarme y siempre disfrutar del atletismo, porque me encanta. Creo que se me viene una etapa importante y quiero aprovecharla de la mejor manera.