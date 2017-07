Escalofriante relato de ex figura de la NBA: "Consumía cocaína todos los días, no podía controlarlo"

Lamar Odom fue un destacado basquetbolista que jugó varias temporadas en la NBA y en la selección estadounidense. El alero destacó en Los Ángeles Lakers, franquicia que defendió entre 2006 y 2011. También, hizo ruido por su mediático matrimonio con la celebridad Khloé Kardashian.

Sin embargo, el hecho que más lo marcó fuera de las canchas ocurrió en 2015, cuando estuvo cuatro días en coma por una sobredosis de cocaína y estimulantes sexuales. En esa ocasión, “Candy Man” estuvo al borde de la muerte. Ahora, aprovechó un artículo que escribió en Players Tribune para sincerarse sobre ese momento y su adicción a las drogas.

“En ese punto, consumía cocaína todos los días. Más o menos cada segundo de tiempo que tenía libre me metía coca. No podía controlarlo. No quería controlarlo”, reza parte del escrito titulado “Done in the Dark”.

Luego, profundizó en el inicio de su dañina relación con las drogas, hecho que ocurrió durante unas vacaciones en Miami cuando ya tenía 24 años. “Si hubiera sabido que iba a afectar mi vida de la manera en que lo hizo nunca hubiera pensado en eso (las drogas). Pero lo hice, y resultó ser una decisión que alteró mi vida“, explicó.

El ex Miami Heat rememora el episodio en que casi muere: “En algún momento, el médico principal entró y me dijo lo que había sucedido. ‘Oh, señor Odom, has estado en coma durante los últimos cuatro días, ¿me entiendes?’, me dijo. No podía hablar, así que asentí con la cabeza y me dijo: Es un milagro que estés aquí, no pensamos que ibas a lograrlo“, confesó.

El norteamericano avisa que ya dejó las drogas aunque advierte que “estoy sobrio ahora, pero tengo una adicción. Siempre tendré una adicción”.