¿Largo o corto? Los jugadores del fútbol chileno eligen su formato favorito de torneo

Alejandro Cavieres-Gonzalo Pérez-Javier Rios

Este viernes comenzará el último torneo corto del fútbol chileno. El partido de San Luis con Huachipato marcarán el inicio del fin de este sistema de campeonato y ya desde 2018 se jugará una competición a año completo con un formato de dos ruedas todos contra todos.

Así, se llegará al fin de un formato que se inició en 2002 y que dejó a Colo Colo como el más ganador en este periodo, sumando nueve títulos. Pese a que este tipo de torneos se hizo para beneficiar a los equipos llamados chicos, lo cierto es que los tres “grandes” se quedan con el 68,9%, ya que, además de las vueltas de los albos, Universidad de Chile sumó siete coronas y Universidad Católica se quedó con cuatro.

En el resto de los campeones, a los que supuestamente estaba dirigido este tipo de torneos, se dividen entre Cobreloa (3), Unión Española (2), Everton, Huachipato O’Higgins y Cobresal. Pero, aunque los torneos cortos terminaron coronando a los más poderosos del fútbol chileno, el cambio de formato no agrada a todos los futbolistas de los “chicos” y apuntan al hecho que ahora tendrán menos opción de competir con Colo Colo, la UC y la U. Aunque opiniones hay de todas

¿Largo o corto? Revisa la elección que hicieron distintos jugadores del fútbol chileno

Nicolás Peric (Audax Italiano)

“Prefiero el torneo corto, porque los equipos se prenden, meten una racha de partidos y puedes ser campeón como nos pasó con Cobresal”.

Alfredo Ábalos (Curicó Unido)

“Me gustan los torneos largos, allá en Argentina estamos acostumbrados a ese formato y creo que es lo que mejor se acomoda. Este torneo de Transición es muy injusto para el equipo que recién asciende porque puedes bajar pronto, aunque el club no piensa eso y quiere afianzarse en primera”.

Gonzalo Villagra (Deportes Antofagasta)

“Los dos torneos tienen su atractivo. Lo importante, sea campeonato largo o corto, es que esté muy claro cuáles son las reglas y que no existan cambios a mitad de año, que se conozcan bien los objetivos y las fórmulas tanto para ir a competiciones internacionales como para el descenso, que haya una continuidad en el tiempo y perdure, que la gente se pueda identificar con una forma. En este caso es mucho más positivo (el torneo largo), para el espectáculo, la sociedad y los jugadores, que el torneo sea con año calendario y no con fechas cambiadas en relación a lo que sucede en otras latitudes. Se premia a los equipos que trabajan con mayor seriedad, que respetan los procesos y no piensan sólo en lo inmediato. Sin embargo, al haber dos campeonato en el año (torneos cortos) hay dos campeones, por lo que hay más posibilidades y favorece a más equipos”.

César Valenzuela (Huachipato)

Me gusta más el torneo corto, porque beneficia a los chicos. Si haces una buena racha te puedes meter arriba a pelear el campeonato. El torneo largo favorece a los que tienen planteles más grandes y muestran menos falencias

Cristián Muñoz (Universidad de Concepción)

“En este equipo prefiero el torneo corto porque hay más chances para todos. El corto es más parejo y no hay tantos equipos que se quedan rezagados. Los torneos largos están hechos para los equipos que tienen más presupuesto y más jugadores, planteles más grandes, porque se recuperan más rápido y se pueden arrancar”.

El torneo largo causa distintas opiniones / imagen: Agencia UNO

Albert Acevedo (O’Higgins)

“Es algo que va más allá de las simples opiniones y el Sifup ha hecho un gran trabajo para lograr que sea de esta forma (largo). Para nosotros, los jugadores, nos garantiza tranquilidad, es mucho más seguro en el tema de contratos, porque los clubes estaban haciendo contratos hasta mitad de año. Deportivamente también me parece más justo, pero claro que siempre debe ser consensuado”.

Diego Rosende (Palestino)

“Hay varias cosas que involucra un torneo largo, como las vacaciones de los jugadores. Por ese lado uno prefiere el campeonato largo para que se normalice eso (vacaciones)con la familia. En lo competitivo, creo que también es mejor porque el campeón va a ser el mejor, no como en los campeonatos cortos que hay equipos que tienen sólo rachas buenas y se meten arriba. Es finalmente un premio a la regularidad de todo un año y no una pequeña cantidad de partidos”.

Jorge Ampuero (Unión Española)

“Desde que estoy jugando en primera han habido campeonatos cortos. Me llama mucho la atención de jugar en campeonato largo, sentir la experiencia de este tipo de torneo, aunque siempre me gustaron más los torneos con play off”.

Mathías Riquero (Deportes Temuco)

“Prefiero los torneos cortos, da más posibilidades y más chances a todos los equipos. Los torneos largos, en cambio, como pasa en las ligas de Europa, se da que los tres o cuatro primeros son los equipos que más dinero invierten, que más infraestructura tienen y que más jugadores tienen. En el torneo corto, por ejemplo, se da el caso de lo que ocurrió con nosotros el año pasado en Iquique, que peleamos hasta el final porque tuvimos un buen comienzo y te da chances de pelear el campeonato. A mí me ha tocado jugar en equipos denominados menores en condiciones y creo que es más parejo el torneo corto”.

Franco Ragusa (Everton)

Prefiero el campeonato largo, porque así de verdad uno encuentra al mejor equipo del momento, porque son muchas fechas. Cada partido es sumamente importante, se puede ver bien cuál es el del mejor plantel y se usan todos los jugadores. Es más motivante porque es un sólo desafío

¿Será de los mejores torneos por la calidad de jugadores que llegaron, tales como Pinilla y Valdivia?

El torneo de Transición es el torneo de los retornados. Aunque Jorge Valdivia y Mauricio Pinilla se han robado las miradas de todos, lo cierto es que hubo otros jugadores que volvieron al fútbol nacional y aportarán calidad para hacer de este campeonato uno de los mejores de los últimos años. José Rojas, Nicolás Maturana, Gustavo Canales, Gerson Acevedo, Carlos Muñoz, Jeisson Vargas, Isaac Díaz, son sólo algunos de los nombres de jugadores que retornaron a canchas nacionales para engalanar el torneo.

Por eso, distintos jugadores dan su opinión sobre estos retornos, especialmente el de Valdivia y Pinilla, y evalúan si será el mejor del último tiempo.

Nicolás Peric (Audax Italiano)

“No sé (si será el mejor), pero sí me pone contento que se le de importancia al torneo de Transición, que los equipos inviertan millones quiere decir que quieren lograr el campeonato. Me parece maravilloso”.

Alfredo Ábalos (Curicó Unido)

Es muy bueno para el fútbol chileno que figuras como Valdivia y Pinilla vuelvan acá para potenciar y jerarquizar la primera división. Lo vuelve competitivo y le da más calidad a los equipos y al torneo. Es bueno que vuelvan y potencien este campeonato, además, es un desafío y una motivación poder enfrentarlos

Diego Rosende (Palestino)

“Por nombres se puede pensar que sí, pero esperemos que dentro de la cancha se pueda ver toda la calidad de los jugadores y demos un buen espectáculo”.

Gonzalo Villagra (Deportes Antofagasta)

“Al menos es muy atractivo por los nombres que han llegado. Desde el punto de vista del espectáculo y de lo que ellos significan, seguramente será muy atractivo. Ojalá que la gente se motive y vaya más a los estadios, ya que ha sido, quizás, la mayor deuda de los últimos torneos y que el nivel de la competencia se vea mejorado con la calidad de estos jugadores. Igualmente, no por uno o dos jugadores el torneo va a ser mejor o peor, es tarea de todos: jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, periodistas, árbitros y todos los que están involucrados en este deporte que vaya cada vez mejorando el torneo”.

Jorge Valdivia llega a aportar la magia / imagen: Agencia UNO

Cristián Muñoz (Universidad de Concepción)

“Esperemos que sí (que sea el mejor). Que lleguen jugadores con esa jerarquía y buen nivel sólo sirve para enriquecer el torneo y lleva a los otros equipos a reforzarse para poder competir de buena forma”.

Franco Ragusa (Everton)

“Va a ser mucho mejor, le va a dar un toque diferente. Tanto Jorge Valdivia como Mauricio Pinilla son jugadores de primer nivel que vienen jugando en la selección y haciendo cosas importantes por el fútbol chileno, será muy motivante para ellos y para los equipos que los enfrenten. Le darán harta importancia al campeonato, que vaya harta gente al estadio y que sea un espectáculo cada partido que jueguen”.

Mathías Riquero (Deportes Temuco)

“Este torneo lo veo muy competitivo, con la llegada de jugadores como Valdivia en Colo Colo o Pinilla en la Universidad de Chile le da más jerarquiza al torneo. Esperamos que se den lindos espectáculos por que la verdad, son jugadores de mucha calidad”.

Albert Acevedo (O’Higgins)

Yo no lo veo desde la perspectiva del marketing, porque desde la parte deportiva aportarán un montón. Jorge y Mauricio tienen una gran trayectoria, además se fueron muy jóvenes y en una gran forma dejaron huella. Para todos es un gran atractivo que va a empujar la actividad

Jorge Ampuero (Unión Española)

“Va a ser un campeonato muy exigente, muchos equipos se están armando para poder salir campeón. La llegada de Valdivia y Pinilla será un aporte para el fútbol chileno, porque vienen a demostrar que están vigentes para una futura nómina a la selección”.