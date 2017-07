¿Qué?: ranking de revista inglesa nombra a Maradona el mejor futbolista de la historia y Pelé superado por Messi

¿Maradona o Pelé?, la eterna pregunta en el mundo del fútbol, que ha dado para muchos cafés y cervezas entre amigos, debatiendo cuál de los dos grandes jugadores sudamericanos es el mejor jugador de la historia.

Una comparación que la última década incorporará un tercer invitado a la discusión en los habilidosos pies de Lionel Messi y sus grandes actuaciones por el Barcelona y la selección argentina.

Así lo creen los redactores de la revista Four Four Two de Inglaterra, que elige a los 100 mejores jugadores y que en su última edición entregó el top ten final, en el que también aparece Cristiano Ronaldo en el quinto lugar.

Se esperaba que jugadores chilenos como Elías Figueroa aparecieran en el listado, sin embargo, la publicación no consideró jugadores de La Roja.









Este es el Top 10 del ranking de 4-4-2: