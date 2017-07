Mayne-Nicholls se descarga contra la FIFA: "Hubo abuso de poder y se les fue la mano conmigo"

El TAS rebajó la sanción que pesaba sobre Harold Mayne-Nicholls de 3 a 2 años y que le impedía ejercer cualquier función, con lo que el antofagastino podrá volver a formar parte del balompié. El ex presidente de la ANFP se descargó contra la FIFA por la sanción que cayó sobre el tras su participación en la comisión que otorgó los mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, respectivamente.

“Creo que ha habido un maltrato innecesario desde mi punto de vista, que la gente de la Comisión de Ética exageró, cuando fui a declarar a la FIFA estuve recluido en una sala sin poder caminar por el bosque que hay alrededor de la sede de la FIFA. Siento que hubo abuso de poder, que se les fue la mano conmigo y fueron más allá. Es duro que te digan cosas que no ocurrieron, aquí había una maldad superior“, señaló a EFE.

El ex timonel del fútbol nacional agregó que “me habría gustado que dijeran que la gravedad de la falta no era para esa sanción, pero es un tribunal arbitral que ha considerado que este señor ya ha cumplido dos años y ya es suficiente. Me deja tranquilo que digan que nunca hubo un beneficio personal, porque la FIFA nunca lo dejó claro. Lo importante para mi es que cometí una torpeza y a raíz de eso pagué“.

También comentó que excedió el tiempo de cumplimiento de la sanción: “De manera inevitable debo ser de los castigados que pagó más que su castigo, dos años y diez días“.

El nacional piensa en algún tipo de reparación por parte de la FIFA en lo que considera un injusto castigo. “Se ha terminado la pesadilla, pero el daño está hecho y es un daño innecesario. La FIFA ha dicho cosas que no se correspondieron y quiero ver cómo se puede resarcir, no se cómo lo voy a hacer pero después de esperar tanto tiempo a que esto se resolviera tengo tiempo y paciencia“, explicó.

Para cerrar, el periodista se plantea el regreso en el club de sus amores: “Ahora quiero que me dejen tranquilo, tengo ganas de retomar el tema, el fútbol, no tengo por qué automarginarme por una sanción injusta y excesiva. Hay que empezar a trabajar. Con total certeza voy a volver a mi club, Antofagasta, y ya he hecho cosas para empezar a reinsertarme“, finalizó.