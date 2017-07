Meza respaldó a Guede en Colo Colo: "Es el mejor técnico que he tenido y me motiva mucho"

Duros ataques recibió el entrenador de Colo Colo Pablo Guede, durante esta semana. El ex jugador albo, Mark González lo trató de bipolar y de mala persona, en una larga entrevista que dio este miércoles, lo que remeció el ambiente en el Cacique.

Por lo mismo, desde el plantel del Cacique salieron en defensa del DT argentino y fue un viejo conocido: Fernando Meza, quien tomó las banderas y ejerció como defensor de su compatriota.

El zaguero, quien conoce a Guede desde Palestino, fue claro en indicar que el trasandino ha sido el mejor DT que ha tenido en su carrera y destacó que lo motiva mucho para mejorar.

“Le diría que es el mejor técnico que tuve, me hizo madurar, ver el fútbol diferente y me hizo agarrar una pasión por ganas de ser técnico por la manera en que se expresa y el próximo año comienzo a hacer el curso de técnico“, señaló Meza.

“No sé que experiencia habrán tenido ellos con él y yo tuve otra experiencia con Pablo y me sorprende que se diga eso de él, quizás no lo conocieron mucho“, añadió el ex San Marcos de Arica, Palestino y Necaxa.

Entrando en el plano deportivo y pensando en el arranque del torneo de Transición, Meza no se sacó la mochila y aseguró sin atenuantes que Colo Colo es el favorito para ganar el torneo.

“El equipo favorito es Colo Colo por el equipo que tenemos. Si bien no arrancamos bien la temporada, el equipo se afianzó y va demostrando que nos vamos adaptando a lo que nos pide Pablo y al pasar de los partidos el equipo se va a ir acentando y el juego mostrado ante Católica se mantendrá con el tiempo“, indicó.

“Queremos ganar, es lo que esperamos y demostrar el fútbol que queremos. Es importante y da confianza para comenzar el torneo“, agregó el argentino.

El elenco de Guede debuta ante Deportes Antofagasta, equipo que dejó sin título al Cacique en el torneo anterior y al ser consultado si tienen una espina clavada por lo ocurrido en el Clausura, Meza dijo que “son partidos diferentes, arranca un campeonato nuevo hay que tenerlo presente por lo que pasó el semestre pasado, pero ahora debemos“.