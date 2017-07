La contundente respuesta de Fernando Meza sobre Mark González: "Jugamos seis meses y no lo conocí mucho"

Las declaraciones del pasado miércoles del ex seleccionado nacional Mark González en contra del entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, siguen dando que hablar en el estadio Monumental.

Es así, como este viernes el defensa argentino del Cacique, Fernando Meza, respondió a los dichos del ex Universidad Católica y Liverpool, siendo categórico con sus dichos.

“No sabía que había hablado Justo (Villar), lo de Mark (González) ya lo dijo el profe. A Mark no lo conocí mucho, si bien jugamos seis meses, no lo logré conocer bien“, sostuvo Meza en la conferencia de prensa de este viernes en el Monumental.

“Cada uno puede hablar y decir lo que quiere y no hay ningún problema con eso y es un tema de ellos“, agregó el ex Palestino y Necaxa.

Si bien, dice que leyó los dichos de Villar, cuando le indicaron que el paraguayo quería terminar su carrera en Colo Colo, explicó que “a veces uno planea la carrera y jugar acá u en otro lado y a veces no se dan las cosas“.

Finalmente elogió al guaraní e indicó que “es un referente un excelente arquero y me habría gustado que se quede, pero las decisiones las toman otras personas y más no puedo opinar“.