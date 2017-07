Pepe Rojas dispara al recordar su salida de la U: "Nunca me dijeron la verdad"

Pese a tener la mente puesta en su nuevo desafío en San Luis de Quillota, José Rojas no puede desligarse de Universidad de Chile. El Pepe posee un vínculo inquebrantable con la U, por lo mismo desea retirarse del fútbol profesional vistiendo los colores azules, pero por ahora asume que “las puertas están cerradas para mí” en el CDA.

Pero su salida a fines de 2015 de la U no fue grata. “No sé por qué salí. Sería calentarse un poco la cabeza seguir pensando por qué salí en ese momento. Nadie me dijo la verdad. Quizás me debieron decir ‘eres malo, no te queremos más acá’. No sé. O ‘ya no nos sirves’, pero nunca fueron claros de ninguna parte. De ese cuerpo técnico (Sebastián Beccacece), como también de la dirigencia, nunca me dijeron la verdad“, declaró el zurdo en entrevista con La Tercera.

Tampoco fue grato lo que sucedió durante el primer semestre de 2017, cuando su regreso al cuadro azul se vio frustrado por un conflicto con Carlos Heller. “Creo que hubo mal manejo de ambas partes. No volvimos a conversar después de eso. No soy rencoroso y si hay que asumir errores, los asumiría. Creo que las dos partes nos equivocamos. Por ahora, creo que las puertas están cerradas para mí“, expresó.

Más allá de esos capítulos, Rojas dejó en claro que “rencor no tengo con la U. No podría caminar por la calle si tuviese rencor. Hoy en día me levanto con la cabeza en alto. Errores cometemos todos, a diario. En esto hay que ser hombre y reconocer los errores que uno va cometiendo. Pero, te insisto, creo que las dos partes en esa pasada actuamos mal“.

Por lo mismo, el ex seleccionado nacional sostuvo que “me gustaría retirarme en la U. Es mi sueño volver a estar con la gente que me brinda todo el cariño en redes sociales y en la calle. Siempre me han demostrado mucho cariño y respeto. Lo casual es que no sólo es gente de la U, también de otros equipos“.

Publimetro.cl San Luis de Quillota sorprende al confirmar el fichaje de José “Pepe” Rojas La escuadra de los canarios hizo pública la contratación del ex capitán de Universidad de Chile, quien defenderá su quinto club como profesional.

Lejos del retiro

Cuando se le sacó a colación el concepto retiro, el ex capitán azul reaccionó así: “¿Por qué me preguntas eso? ¿Me quieres retirar ya? Jugaré hasta cuando tenga que jugar. Hay momentos en que van sucediendo cosas y uno tiene que ser agradecido del fútbol y retirarse. No hay que dar lástima. Quiero yo dejar el fútbol y no que el fútbol me deje a mí“.

Y en dicho plano, San Luis es fundamental. “Estoy muy contento acá, muy agradecido de todo el cariño que me han entregado en tan pocos días. Estaba en conversaciones con Lorca para seguir en España. Tenía que seguir con ellos. Estaba el tema de mi renovación y en ese intertanto apareció la posibilidad de San Luis“, dijo.

Los beneplácitos de los fanáticos también son importantes para Pepe. “En las redes sociales los hinchas están contentos con mi vuelta a Chile. Yo también estoy feliz, disfrutando cada práctica y cada momento. También me preguntan por qué no volví a la U, pero esa es decisión de los dirigentes. En esta pasada no hubo llamado ni nada. Hay que respetar a los que están comandando al club“, estableció.