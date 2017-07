Villar rompe el silencio: evita críticas a Guede y reconoce estar "dolido" por su salida de Colo Colo

En su estilo sobrio, el portero paraguayo Justo Villar rompió su silencio y habló en extenso de su controvertida salida de Colo Colo. Pese a ello, el meta no quiso imitar a Mark González, quien disparó con todo contra Pablo Guede, y no quiso encontrar culpables por su adiós, aunque reconoce estar “dolido” por su partida.

Consultado sobre si fue “traicionado” o no por los estamentos del club, Villar sentenció: “Eso lo van a ver los que en su momento tuvieron la decisión de decir sí o no. No me siento traicionado, sí me siento dolido“.

En entrevista con el diario La Tercera, el guaraní fue claro y explicó que “no busco culpables. Trato de dar vuelta la página. Me dolió mucho como jugador, como profesional. Se dijeron cosas sin sentido“.

Además, el arquero consideró que le hubiese gustado retirarse en el Cacique: “Me hubiese gustado, definitivamente. Había hecho planes como mi familia, incluso en algún momento hablamos con Luis Mena de hacer un partido de despedida juntos, cosa que todavía se puede dar en algún momento. Ojalá que no se dé cuando tengamos 70 años“.

“Estaba en mis vacaciones cuando el director deportivo (Oscar Meneses) me comunica que quiere conversar conmigo sobre la posibilidad de rescisión. Me dijo que era una decisión del club y que no había vuelta atrás. No lo esperaba. Lo aceptaba pero no lo entendía. Lo puedo aceptar porque es una decisión que toman, pero no entendía la manera. Me trastocó“, contó.

“Quise preguntar lo que pasaba. Me decían que era una decisión adoptada por la comisión, entonces él no tenía mucho que decir. Antes de esto, había hablado con Guede y me había dicho que necesitaba reforzar el puesto, porque yo volvía a casi a mitad de temporada y no sabía en qué condiciones. Paulo estaba en una situación incierta por lo que había ocurrido. Entendía que podía darse la posibilidad de que no me inscribieran y en diciembre pelear el puesto”, prosiguió el meta.

También analizó su relación con el entrenador argentino, comentando que “con Pablo teníamos una relación de hablar mucho en su tiempo, pero después cuando me lesiono, se corta esa relación, porqué él se ocupa del equipo y los lesionados tratamos de recuperarnos“.

“No sé si él pudo influir o no en mi salida. Lo que sí, sabía que tenía que traer a alguien por lo que había pasado en el último tiempo. Lo que pasa es que con esta situación a veces siento que el culpable de haber pedido el campeonato fui yo“, sentenció.