La gloria de los torneos cortos le guardó épicos momentos a los menos poderosos

Desde que se instauraron los torneos cortos en 2002, la gloria, en la mayoría de los casos, siempre estuvo del lado de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, que de los 29 campeonatos se disputaron, se llevaron un total de 20 coronas.

Cobreloa, hoy atrapado en Primera B, y Unión Española se repartieron 3 y 2 títulos respectivamente en los últimos 15 años, mientras que Everton (Clausura 2008), Huachipato (Clausura 2012), O’Higgins (Apertura 2013-2014) y Cobresal (Clausura 2014-2015) tocaron la gloria una sola vez en campeonatos que no estuvieron exentos de emoción.

Los mineros fueron el último denominado “chico” en coronarse campeón del fútbol chileno. Nicolás Peric, portero de aquel elenco, recuerda con cariño dicho logro. “Ese es un caso de un equipo que con muy poco logró un campeonato. El objetivo era salvarse del descenso, porque habíamos terminado penúltimos el torneo anterior, pero una cosa llevó a la otra, sumamos puntos, nos metimos en la pela y nos convencimos de que podíamos conseguirlo”, reconoce el Loco.

Eso sí, el arquero es sincero y afirma que “no tengo la menor duda que si era un torneo largo no lo lográbamos”. Y remata: “Éramos 13 o 14, no teníamos un plantel tan largo, porque un torneo anual pone situaciones y presiones extras que un equipo chico no está preparado para eso muchas veces”.

Pablo Calandria fue el goleador de la soberbia campaña de O’Higgins en el Apertura 2013. El delantero, aún en los Celestes, revela cuáles fueron las claves para sostener el tranco en 15 fechas. “Teníamos una mentalidad muy buena, un equipo bien formado y una fuerza de grupo muy importante, sabíamos que cuando salíamos a la cancha íbamos a ganar los partidos”, asegura.

“El recuerdo de ese título es uno de los mejores momentos de mi carrera. Consagramos un grupo y una idea, un título para O’Higgins, el primero de su historia. El partido contra Rangers creo que cómo se dio, sabíamos que íbamos a ser campeones, veníamos levantando partidos increíbles”, cerró el 9 de los rancagüinos.