La molestia de Arturo Salah con Barnechea: "Me preocupa que dirigentes irresponsables le vayan a causar daño a la Selección"

Molestia total y sorprendido. Así reaccionó el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah por la decisión que tomó Barnechea de acudir al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) para revertir la decisión del ente rector del fútbol que los había dejado fuera del torneo de Primera B por no poder cancelar la cuota de incorporación a la categoría.

El mandamás fue claro que estos actos son irresponsables y que le pueden causar daño a la selección chilena de cara.

“Me preocupa que se sepa bien la verdad. Me preocupa encauzar esto y me preocupa que dirigentes irresponsables no le vayan a causar algún daño a nuestra selección. Gestionaremos todas las acciones para que no se afecte nuestra selección con una situación irresponsable”, dijo Salah en entrevista con El Mercurio.

El timonel reconoció que “nos sorprendió, porque Barnechea sabía perfectamente cuáles eran las reglas del juego. Las bases estaban definidas desde el año pasado e incluso estaba comprometido con documentos de lo que tenía que cumplir para participar en la Primera B. Nos sorprende que haya buscado este camino para encontrar soluciones“.

“No sabría decir cuáles son los fundamentos que tiene de fondo. Por lo mismo, como ANFP pondremos un recurso de reposición, encauzar esto y que se cumplan las normas”, avisó Salah.

Sobre la decisión del TDLC de dictaminar una medida cautalar el cual le permite a Barnechea participar en el torneo, Salah confesó que “sabíamos que íbamos a tener ruido y algún tipo de demanda, pero, por la forma y lo sorpresivo, fue muy feo para nosotros y para todo el fútbol. Es un asunto muy, muy poco grato. A todo el fútbol chileno le dolió mucho”.