Luis Marcoleta se lanzó contra Gamboa: "Ni siquiera estaba seguro de lo que cobró"

Universidad de Chile derrotó 1-0 a Curicó Unido en la primera fecha del Torneo de Transición y comenzó su camino al bicampeonato con el pie derecho. Pese a que sufrió más de la cuenta, los azules pudieron rescatar una victoria sobre el final del partido, cuando Eduardo Gamboa cobró un dudoso penal por una falta en el área a Felipe Seymour. La pena máxima, que fue transformada en gol por David Pizarro, fue muy discutida por los jugadores locales, quienes no entendían

Luis Marcoleta, técnico de los torteros, fue crítico con el arbitraje y recalcó que la derrota estuvo condicionada por lo que hizo Gamboa: “no es posible que el 90 por ciento de jugadas conflictivas las haya cobrado a favor de la Universidad de Chile. El resultado pasa por el arbitraje, todos vimos que no fue penal. Hay un movimiento que es natural en el área y no daba para que cobrara falta. Nos deja molestos, pero con la satisfacción que se mostró fútbol para llevarse algo más que la derrota”, aseguró.

El adiestrador profundizó en su molestia al señalar que “en el penal ni el árbitro estaba seguro de lo que cobró. Estos penales son los que les cobran a los equipos chicos y eso ya se sabe. En líneas generales, la molestia pasa por eso, de quedarte con la sensación de manos vacías”.

Para cerrar este tema, declaró que “los reclamos formales a los árbitros nunca dan resultado, incluso es peor, lo digo por experiencia propia. Yo creo que le quedó dando vuelta esa posible mano, pero no debería ser, ya que alguien que imparte justicia debe hacerlo hasta el final. Ojalá el señor Enrique Osses (presidente de la comisión de árbitros de la ANFP) pueda evaluar”.

En lo netamente futbolístico, Luis Marcoleta valoró el nivel que mostró su equipo y es optimista para lo que vendrá en las próximas fechas: “habíamos sido inteligentes para jugarle a un gigante como la U y quedamos con las manos vacías, merecimos más que esta derrota injusta. La U no nos llegó en todo el partido, sólo en la jugada del penal, no existieron diferencias en la cancha, no pasamos zozobras defensivas e hicimos un muy buen partido”.

“Creo que uno se queda sin palabras cuando un partido concluye de esta manera, el triunfo es un premio demasiado grande para la U y mucho castigo para Curicó. Durante los 90 minutos hicimos un partido muy bien planificado y muy bien jugado. Los jugadores mostraron actitud y espíritu de lucha, equiparamos las acciones todo el partido”, cerró.