Rodrigo Echeverría se ilusiona con la Roja: "Espero hacer las cosas bien, la U te da más vitrina"

Rodrigo Echeverría debutó con Universidad de Chile el 2012, con Jorge Sampaoli en la banca, y luego pudo ser ascendido al primera equipo de los azules en 2014. Ese mismo año, el retornado volante de los universitarios fue elegido por el propio DT argentino como sparring de la selección chilena para el Mundial de Brasil 2014, donde compartió con muchos de sus actuales compañeros de la U.

A tres años de eso, el futbolista de 22 años recuerda con El Gráfico Chile cómo fueron sus días dentro de la Roja, y también la ilusión que tiene de ser llamado a la Selección adulta por Juan Antonio Pizzi, con la vitrina de ser un integrante del plantel azul.

¿Qué te parece estar ahora en el mismo equipo de tus compañeros cuando fuiste sparring en el Mundial del 2014. ?

Fue una linda experiencia. Antes yo los miraba por la tele y ahora soy compañero. Pinilla, por ejemplo, estuvo en el Mundial, con el famoso palo. Es un sentimiento grato poder compartir camarín con ellos.

A Brasil te llevó Sampaoli, quien también te hizo debutar en la U. ¿Qué opinión tienes de él como entrenador?

Es un gran entrenador, se vio demostrado en la U y en la Selección. En Argentina le deseo lo mejor, espero que triunfe, porque siempre trabaja al mil por ciento.

¿Compartiste algo con Pinilla en ese Mundial? ¿Hablaron del famoso palo? ¿Ahora has hablado con él?

Él ya dio vuelta la página, ahora está concentrado en la U y espera triunfar acá en el club de sus amores. Le deseo todo el éxito del mundo, porque se lo merece.

¿Ese día del palo estabas en el estadio, cierto?

Sí, estábamos con todos los sparrings viendo el partido en el estadio y gritamos ese palo como si fuese gol. Ese día no se pudo, pero me traje la mejor experiencia que he vivido.

¿Te ilusionas con la Selección, con que Pizzi te empiece a mirar con este regreso a la U?

Sí, uno siempre se ilusiona con estar. La U te da más vitrina, así que espero hacer las cosas bien, porque eso te puede llevar a la Selección. Hay que ir paso a paso, pero la idea final es ganarme un puesto en el equipo titular y así ir avanzando. Lo demás llega solo.