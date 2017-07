El Tigre Muñoz sacó el habla en U.de Concepción: "Fuimos perjudicados"

Universidad de Concepción pudo llevarse tres puntos a la octava región en el partido ante Universidad Católica, válido a la primera fecha del Transición, pero se tuvo que conformar con un empate sin goles que no estuvo exento de polémicas.

Cuando el encuentro estaba terminando y el empate a cero parecía sentenciado, vino una jugada que pudo cambiar el trámite del partido. En el minuto 89, Jean Meneses sacó un remate en el área tras recibir un centro de Michael Lepe y la pelota parecía entrar al arco para decretar el 1 a 0 definitivo. Sin embargo, apareció Benjamín Kuscevic y despejó el balón con la mano.

Tras recibir el aviso de su juez de línea y con un titubeo de por medio, Felipe González decidió cobrar el penal en favor de los del Campanil. Pero ahí comenzó todo el enredo. Con los jugadores de la UC reclamando, el árbitro principal decidió retractar la decisión inicial de pitar la pena máxima por una posición de adelanto de Lepe en el inicio de la polémica jugada. Offside que no había sido cobrado en un inicio.

Por eso, los jugadores de Universidad de Concepción se abalanzaron sobre los jueces del encuentro pidiendo explicaciones, las que finalmente no llegaron y sólo les dejaron en claro que el penal se anulaba por estar la jugada invalidada. Una decisión que no cayó nada de bien en los sureños, tal como lo reflejó el arquero Cristián Muñoz: “Fuimos perjudicados por la decisión arbitral. El línea marca el penal y después cambia su decisión porque había una posición de adelanto. La información les llegó de algún lado y nos perjudicaron“.

La misma línea siguió su compañero de equipo, Hugo Droguett, quien señaló tras el encuentro que “los árbitros se retractaron con algo que se avisa de afuera, algo que no se puede. Nos deja con un sabor amargo porque la explicación es que estaba offside y el guardlínea nunca levantó la bandera. Pasó mucho tiempo y al parecer es desde el CDF que le avisan que al principio estaba fuera de juego. El guardalínea corre hacia el penal, entonces si la jugada anterior fue offside por qué no se quedó en su puesto para ayudar al árbitro a entender que la jugada estaba inhabilitada de antes. Si la jugada terminaba en gol se hubiese cobrado el gol y no el offside”.

Una polémica arbitral que se suma a la acontecida en el encuentro entre Universidad de Chile y Curicó, donde se cobró un dudoso penal que le dio el triunfo a los azules, y también al gol mal anulado a Roberto Gutiérrez por una inexistente posición de adelanto en el partido entre Audax Italiano y Palestino.