La U estrenó su corona sufriendo y le ganó a Curicó con polémico penal

Universidad de Chile se estrenó en el Torneo de Transición con un sufrido triunfo ante Curicó Unido. En un partido donde no tuvieron claras ocasiones de gol, los azules recién pudieron desnivelar el encuentro sobre el final y lo hicieron gracias a un polémico penal cobrado por una dudosa falta a Felipe Seymour, que David Pizarro no tuvo problemas en convertir para darle la victoria por 1 a 0 a los azules.

Pese a que la U tenía la obligación de ganar para iniciar su camino al bicampeonato con el pie derecho, fueron los locales los que dominaron el encuentro y tuvieron las mejores opciones de gol. En un encuentro condicionado por las expulsiones de Matías Rodríguez, en Universidad de Chile, y Nelson Rebolledo, en Curicó Unido, quienes vieron la roja en el minuto 16 por golpearse mientras estaban en el suelo, los torteros demostraron que serán duro rival en su retorno a Primera división e inquietaron a los azules gracias al talento de Gary Tello y Alfredo Ábalos.

Dos expulsiones condicionaron el encuentro tempranamente / imagen: Photosport

Pese al gran partido que realizaron los torteros, sus jugadores no pudieron convertir las ocasiones de gol que tuvieron y terminaron pagándolo caro. Los remates de Gabriel Vargas, Tello, Ábalos, o Rodrigo Canosa no fueron fructíferos y la U se salvaba de lamentar una derrota en un partido donde no se generaba ninguna llegada al arco defendido por Luis Santelices.

Pero como el fútbol no se gana con méritos y sí con goles, fue Curicó quien lorró una derrota que fue mucho castigo para el partido que realizaron en su retorno a la máxima categoría del fútbol chileno. Cuando se jugaba el último minuto de partido, Felipe Seymour cayó en el área por una falta y el árbitro Eduardo Gamboa no dudó en cobrar un polémico penal. David Pizarro se paró frente al balón y convirtió sin problemas, marcando la apertura del marcador y desatando los reclamos de los locales.

Incluso, pese a que no tuvieron ocasiones de gol claras, la diferencia podría haber sido mayor para los azules. Minutos después de la falta cobrada a Seymour, el árbitro volvió a cobrar un penal por una falta sobre Sebastián Ubilla y esta vez la suerte no estuvo del lado del Fantasista, quien vio su disparo contenido por el arquero de los curicanos.

Con este sufrido triunfo por 1 a 0, la U comienza su camino al bicampeonato con el pie derecho y ahora buscarán una nueva victoria en la segunda fecha, cuando enfrenten a Deportes Temuco, el próximo viernes a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Curicó Unido, en tanto,visitará el sábado a Palestino en el Municipal de La Cisterna.