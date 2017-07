Arsene Wenger confirma nueva fecha de retorno para el resfriado Alexis Sánchez

El futuro de Alexis Sánchez se ha transformado en una verdadera teleserie. Con un año de contrato restante en Arsenal, mucho se ha especulado sobre una posible salida en el presente mercado de fichajes y Manchester City con PSG aparecen como los equipos más interesados en contratarlo.

Con la ola de rumores que circulan en Inglaterra, Arsene Wenger salió a esclarecer el panorama y aseguró que Maravilla no se moverá de Londres, respetando el tiempo que le queda de contrato con los Gunners. Incluso, el técnico confirmó que el atacante volvería el domingo a los entrenamientos de cara a la venidera temporada de la Premier League, donde buscarán cortar una sequía de 13 años sin ganar un título en el torneo local.

Pero, pese al deseo del técnico de tener a su estrella de vuelta, ahora tendrá que esperar un par de días más, ya que Alexis Sánchez está afectado por una gripe y no ha podido retornar de Chile. La información fue divulgada por el propio jugador en su cuenta de Instagram y confirmada este sábado por Arsene Wenger, en la conferencia de prensa realizada tras el amistoso de pretemporada ante Benfica.

“Está con gripe, me dijo ayer por mensaje. Hablamos con él y su doctor y no tiene mayores problemas, salvo por el hecho que debía volver el domingo y ahora lo hará el martes. Viajará apenas pueda hacerlo, tiene gripe y normalmente toma cuatro o cinco días sanarse. “, señaló el técnico.

Además, el francés se refirió al futuro de Alexis Sánchez y volvió a asegurar que no se moverá del club: “(su futuro) es el mismo, no ha cambiado. Se queda, por supuesto“. Luego, para concluir, agregó sobre la conversación con Maravilla que “no puedo revelarles lo que él siempre me dice”.