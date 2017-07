Arsene Wenger se cansó: "¿Cuántas veces se los he dicho? Alexis se quedará"

Es la teleserie del mercado de fichajes de Inglaterra y cada día suma nuevos episodios. El futuro de Alexis Sánchez, quien aún tiene un año de contrato con Arsenal, es noticia constante en los medios ingleses y mucho se especula sobre el club donde jugará en la temporada 2017/18, siendo Manchester City el primero que aparece como interesado en contratarlo.

Sin embargo, los rumores y especulaciones no molestan a Arsene Wenger. El técnico francés está seguro que Maravilla se quedará en Londres y respetará su vínculo con los Gunners. “¿Cuántas veces se los he dicho? Alexis se quedará, por supuesto”, comenzó diciendo el estratega y agregó sobre una posible partida del chileno cuando termine su contrato: “¿Qué puedo hacer? Un día se irá y Arsenal continuará. Todos no iremos algún día de acá y la institución seguirá adelante”

Además, sobre la situación médica del chileno, quien aún no puede volver a Inglaterra por una gripe, concluyó que “aún no ha vuelto, viajará el lunes en la noche. Vamos a evaluar su estado físico”