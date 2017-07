Mourinho le quitó un jugador a Conte: Nemanja Matic fichó en Manchester United

El mediocampista serbio Nemanja Matic se convirtió este lunes en nuevo jugador del Manchester United, según anunció el club inglés en su página web. El traspaso se habría cerrado en unos 44 millones de euros, según la prensa inglesa.

El serbio, de 28 años, firmó por tres temporadas con opción a una cuarta, según rendimiento. Una vez confirmada su llegada a los rojos, el balcánico expresó que “estoy muy contento de haberme unido al Manchester United. Volver a trabajar con José Mourinho nuevamente es una oportunidad que no podía dejar pasar“.

“Me he divertido durante mi etapa en el Chelsea y quiero agradecer tanto al club como a los aficionados por su apoyo. No puedo esperar para unirme al resto de mis compañeros y empezar a trabajar con ellos“, sentenció.

El #mufc se complace en anunciar el fichaje de Nemanja Matic desde el Chelsea por 3 años de contrato #MaticIsRed pic.twitter.com/sgqDB4TdFA — Manchester United (@ManUtd_Es) July 31, 2017

José Mourinho, técnico del United, también comentó la llegada de Matic, a quien ya había dirigido en Los Blues. “Nemanja es jugador del United y de José Mourinho. Representa todo lo que queremos en un futbolista, lealtad, constancia y ambición. Quiero agradecerle que haya querido venir con nosotros. Estoy seguro de que nuestro futbolistas y seguidores le querrán“, agregó.

El mediocampista jugó 154 duelos para el conjunto londinense (en dos etapas), anotando siete goles y logrando el título de la Premier League en las temporadas 2009-2010, 2014-2015 y 2016-2017. En la escuadra de Old Trafford competirá por la titularidad con Michael Carrick, Marouane Fellaini, Ander Herrera y Paul Pogba.