El juicio de Osses por polémicas arbitrales: "Error de procedimiento en San Carlos" y "Gamboa correcto"

La primera fecha del Torneo de Transición dejó una serie de polémicas en los últimos minutos que podrían haber modificado los resultados en los partidos más calientes del fin de semana y que fueron analizados por el presidente del Comité Arbitral Enrique Osses.

Por los cobros ya se anuncian reclamos formales desde las dirigencias que se ven perjudicadas, con la Universidad de Concepción como el club que más alegó por la jugada que le podría haber significado un triunfo histórico en San Carlos de Apoquindo frente a la Universidad Católica.

En declaraciones con CDF, Osses aclaró está jugada y analizó el papel del árbitro Felipe González: “Lamentablemente hay un error de procedimiento, un error básico del asistente, que provoca que la Universidad de Concepción pueda sentirse perjudicado“.

Así fue como el capitán del Campanil, Cristián Muñoz, expresó su molestia: “El línea marca el penal y después cambia su decisión por una posición de adelanto. Esa información les llegó de algún lado y nos perjudicaron“.

En el análisis más dilatado, explica lo que sucedió antes de que el zaguero cruzado Benjamín Kuscevic tocara el balón con la mano y negó las acusaciones de persecución arbitral.

“Perdió de vista el lateral y en el pase de (Hugo) Droguett, no se da cuenta que pasa. Ahí se comunican por intercomunicador, pero no sale de la confusión. Vuelve a llamar al árbitro para aclarar que en la jugada previa venía del lateral o de una jugada posterior en el pase de. Felipe González tiene la claridad y cambia la jugada. En ese caso es un procedimiento válido. Se pone la mano en el intercomunicador producto de tanto reclamo, no es correcto lo que se está diciendo, de que haya recibido un llamado por la televisión”, dijo cerrando el caso.

La polémica en Curicó

El debut de la Universidad de Chile ante Curicó Unido en la séptima región no estuvo exento de polémicas y tras el pitazo final hubo una dura acusación del jugador argentino Alfredo Ábalos contra Eduardo Gamboa.

“En el tiro libre previo al gol de ellos me dijo que a nosotros nos iba a cobrar un penal porque a ellos no les había cobrado un penal. Entonces estaba condicionado”, aseguró en el mismo canal.

Desde la comisión arbitral quisieron bajarle la tensión al ambiente y aclararon que no han llegado quejas formales: “La actuación de Eduardo Gamboa fue correcta. De lo que dice el señor Ábalos, no puedo hacerme cargo, tendrá que fundamentar eso. La jugada puntual, es una mano natural, en una posición natural, le pega en la mano y el jugador no la busca”.

Y las decisiones en La Florida

En relación al gol anulado a Palestino contra Audax en La Florida y que a través de la definición de Roberto Gutiérrez hubiera significado el empate final, opinó que el responsable de la acción es el guardalíneas de la terna que comandó Ángelo Hermosilla, en el duelo que ganaron los itálicos por 2-1.

“Fue una fecha con muchas polémicas, hay que trabajar con los árbitros puedan seguir mejorando y no cometer estos errores“, aclaró para finalizar en radio Cooperativa.