Trastienda del Monumental: La presencia de Morales, estatua para Chamaco y los perros marcaron el debut de Colo Colo

Colo Colo no pudo pasar de un pobre empate sin goles ante Deportes Antofagasta. Los albos, que empezaban el partido como grandes favoritos, no supieron leer a su rival y sólo consiguieron una igualdad en la primera fecha del Torneo de Transición.

En un partido marcado por el morbo que generó el retorno al Monumental de Paulo Garcés, quien terminó siendo figura al evitar la victoria alaba con una gran atajada en el último minuto, el conjunto dirigido por Pablo Guede sembró más dudas que certezas.

La trastienda del Monumental

Pedro Morales no se aleja de Colo Colo

Pese a que en la semana se supo que Pedro Morales finalmente no va más en los albos, el mediocampista no se aleja de sus ahora ex compañeros y por eso llegó al Estadio Monumental para ver el partido de Colo Colo ante Deportes Antofagasta. Además de ver el encuentro en las tribunas, también fue al camarín a compartir con el plantel.

Una estatua para Chamaco

Por los distintos accesos del estadio Monumental varios hinchas de Colo Colo recolectaron fondos para construir una estatua en honor al histórico goleador e ídolo del club, Francisco Chamaco Valdés. La iniciativa es de los socios y cuenta con el respaldo del Club Social.

Aportes para el equipo de Patín Carrera

La recolección de fondos para la estatua de Chamaco Valdés no fue la única iniciativa colaborativa que hubo en el Monumental. En la entrada del sector Océano se encontraba un stand del equipo de Patín Carrera de Colo Colo, quienes están recaudando dinero para participar en el Mundial de la especialidad a realizarse en China.

Con perritos a la cancha

Pese a que se había anunciado durante la semana, más de alguno se sorprendió al ver a los jugadores de Colo Colo salir al terreno de juego acompañados de perros. La particular iniciativa se dio tras un convenio que firmó el club con la Unión de amigos de los animales

Pifias para Pablo Guede

Cuando anunciaron la formación y nombraron a Pablo Guede, algunas pifias se escucharon en el estadio Monumental. El hincha aún no se convence con el DT y lo dejaron claro una vez sentenciada la igualdad sin goles ante Deportes Antofagasta.

Aplausos para Bryan Carvallo

Paulo Garcés no fue el único viejo conocido que jugó por Deportes Antofagasta. En los Pumas también fue titular Bryan Carvallo, quien está a préstamo y fue ovacionado por los hinchas albos cuando se dio a conocer su nombre por los altoparlantes.

El enojo de Guede por la expulsión

Cuando el técnico Pablo Guede vio que Gabriel Suazo recibió la segunda amarilla, giró, levantó los brazos y tiró palabras al aires. Su furia fue contenida por su ayudante Gustavo Grondona.

Pierden la paciencia con Canchita Gonzales

Los hinchas de Colo Colo siguen sin entender por qué Pablo Guede insiste con la presencia de Christofer Gonzales en el equipo. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo, pero estuvo lejos de convencer y los fanáticos ya perdieron la paciencia.