¿Dónde va Neymar?: el misterioso itinerario del crack brasileño antes de definir su futuro

Na metade do caminho aquele almoço 😜 Friends 🤙🏽 Obs: ângulo da foto ou a camisa não favoreceu o @gilcebola 😂🤣 tá gordin

A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Aug 1, 2017 at 1:51am PDT