Duro mensaje de Cristiano Ronaldo: "Lo que molesta a la gente es mi brillo"

El astro del Real Madrid español, Cristiano Ronaldo, tras declarar ante un juzgado español por un presunto delito de fraude fiscal, publicó este martes un mensaje en las redes sociales en las que volvió a demostrar su gran autoestima y soberbia.

“Lo que molesta a la gente es mi brillo, ¡los insectos sólo atacan a las lámparas que brillan!“, escribió el delantero en su cuenta oficial de Instagram, un mensaje que recibió más de un millón de ‘likes’ en poco más de una hora.

El luso declaró el lunes durante 90 minutos ante la juez Mónica Gómez que investiga la denuncia de la fiscalía de que el jugador habría defraudado 14,7 millones de euros al fisco español.

El delantero, de 32 años, aseguró ante la juez que “nunca tuvo intención de evadir impuestos“, según un comunicado publicado por sus asesores.

Además, medios españoles señalaron que el goleador fue desafiante ante la jueza, llegando a decir que “si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí (en el juzgado)“. Ella le contestó que estaba en el juzgado como “imputado por un presunto delito fiscal” y que muchas otras personas anónimas habían pasado por lo mismo.