Fernando Cordero explica su apego a la UC: "Si puedo estar acá siempre, ojalá pueda ser"

A mediados de 2012 comenzó a escribirse la historia de Fernando Cordero en Universidad Católica. En algo más de cinco años vistiendo los colores de la UC el Chiqui ha sumado experiencias de todo tipo, pero asevera que por sobre todo está “muy feliz“, por lo que le gustaría estar por mucho tiempo más en el club de la precordillera.

“Llevo cinco años y me queda un año de contrato. Estoy muy feliz en Católica. El año que me queda lo viviré a concho, si me toca partir bien, si me toca quedarme bien también. Soy jugador profesional y siempre debo velar por mi bien, por mi familia y por mi futuro. Yo acá me siento como en casa, es como si hubiese crecido acá, desde que llegué me lo han hecho sentir así“, explicó el zurdo en conferencia de prensa.

“Conozco a la mayoría de la gente, me llevo bien con la mayoría y eso me lleva a estar tranquilo, porque hubo un año en que se me criticó mucho, pero nunca bajé los brazos, siempre jugué y eso fue así porque me sentía bien en el club, no porque estaba buscando doblarle la mano al destino o querer cambiar la forma de pensar de la gente hacia mí“, agregó.

En base a ello, el ex Unión Española dijo que ve con buenos ojos proyectar por más tiempo su permanencia en San Carlos de Apoquindo. “Uno quisiera estar en un club así para toda la vida, pero ya no depende de uno, depende de cómo juegue, depende de muchas cosas y eso después se verá más adelante con la gente que lleva el club (…) Hay que preguntarle a cualquier jugador que haya estado en Católica, a cualquiera le gustaría estar acá siempre, porque tienes las comodidades que se necesitan para estar bien. Si puedo estar acá siempre, ojalá pueda ser”, manifestó.

En cuanto a las críticas de los hinchas que el propio Cordero ha reconocido, el futbolista de 29 años sostuvo que “el hincha te critica cuando juegas mal, pero cuando juegas bien no te dice nada. Yo he conversado un par de veces con hinchas y les explico cómo es el tema y te agradecen. Esperamos que más que recibir críticas recibamos apoyo al equipo. Juntos debemos remar para el mismo lado“.

Las conversaciones con el Tanque

En el tema que ha marcado la agenda noticiosa de Universidad Católica en las últimas jornadas, Fernando Cordero comentó las críticas que ha recibido el delantero uruguayo Santiago Silva, en el contexto de la falta de gol del equipo comandado por Mario Salas.

“Nosotros lo vemos correr, no nos podemos quejar. Pero si no está él (Silva), tenemos que estar el resto, somos un equipo: hay tres delanteros, tres volantes, tenemos dos laterales que tienen que pasar al ataque, en los balones parados también tenemos que hacer goles. Si se le va a criticar a él, entonces se nos tiene que criticar a todos“, estableció el carrilero zurdo.

En esa línea, el Chiqui realizó una autocrítica respecto a lo hecho por el resto del elenco cruzado. “Desde que llegó creo que nos faltaba preguntarle al Tanque dónde quiere los centros, dónde va a picar, y que él nos preguntara a nosotros dónde vamos a tirar los centros, porque también nosotros hemos tirado centros a la loca y que llegue el que llegue“, expuso.

Por otro lado, el 11 franjeado comentó la llegada del lateral argentino Germán Voboril, con quien disputará el puesto de lateral izquierdo. “Se ve un jugador bastante fuerte, un jugador que viene de un campeonato que sabemos que es duro como el argentino“, dijo, reconociendo que se le pone más difícil el escenario para ser titular, aunque destacó que “eso favorece al equipo, la verdad eso es lo que me importa“.