"La Pantera" de La Serena amenaza a Colo Colo y espera concretar la "promesa de gol"

Fue la sorpresa de los partidos de ida de la primera fase de la Copa Chile cuando Deportes La Serena venció por 4 a 1 a Colo Colo y los hinchas del fútbol conocieron la potencia goleadora de John Jairo Mosquera, autor de dos goles que dejaron en evidencia la debilidad de la defensa alba.

El atacante se lució en La Portada y prendió las alarmas en el esquema de Pablo Guede, que ese día habría puesto su cargo a disposición. Ahora, en la previa del duelo de vuelta en el estadio Monumental el colombiano promete su aporte en las redes para definir la llave.

El plantel papayero ya está en Santiago con la tranquilidad que le da la ventaja obtenida en el primer partido y Mosquera confiesa la receta que tienen para enfrentar el duelo: “Estamos bien gracias a dios, muy motivados, sabemos que el partido va a ser difícil y esperamos hacer las cosas bien, lo primero será pararnos bien y si tenemos la oportunidad de marcar poder concretar, eso nos va a dar tranquilidad“, señaló en conversación con El Gráfico Chile.

El artillero está feliz con su momento actual en el fútbol chileno, que tras su inicio goleador ante el Cacique se extendió a la primera fecha del Torneo de Primera B, en el que volvió a anotar por duplicado frente a Iberia: “En lo personal me siento muy bien. Para un delantero es muy importante marcar goles y más con este maravilloso grupo y los excelentes jugadores que tenemos también. Estoy muy motivado por lo que se está haciendo“, comenta.

Publimetro.cl Verdugo de Colo Colo en La Serena: “Es un gran equipo, no sé qué les pasó hoy” El colombiano John Jairo Mosquera, goleador de la jornada con dos tantos, reconoció que les sorprendió el bajo nivel exhibido por los albos en Copa Chile.

“Me siento muy bien en Chile, y más en La Serena, estamos muy contentos. Tuve un gran recorrido en Alemania y eso fue muy importante para mi carrera“, complementa.

El “Lukaku” de La Serena

Mosquera tiene revolucionados a los hinchas Granates que ya lo comparan con delanteros europeos, como el jugador del Manchester United Romelu Lukaku, por su potencia y capacidad goleadora, sin embargo, prefiere trabajar con tranquilidad y quedarse con el apodo que le pusieron sus compañeros de equipo.

“Es lo que dicen ellos, ellos sabrán porque me ponen así (dice, entre risas)… Incluso acá los compañeros me dicen ‘La Pantera’, yo contento por estos apelativos”, señaló el colombiano.

Para el duelo contra Colo Colo el jugador confiesa haber estudiado a la defensa rival para repetir su actuación consagratoria: “No va a ser fácil, tienen una buena defensa, por eso tenemos que tener si se nos presenta la oportunidad de marcar es marcar y estar tranquilos para ello. estamos contentos porque vamos a enfrentar un gran equipo“.

Para finalizar confiesa que cumplirá con su cábala pese a que su esposa, Neyla López, no va a estar, debido a la hora del encuentro: “Hará mucho frío, pero le hice la promesa de gol que hasta el momento no ha fallado, esperemos que con la ayuda de Dios este miércoles no falle“.

Colo Colo y La Serena juegan su partido de vuelta en la primera fase de la Copa Chile este miércoles a las 20 horas, en el estadio Monumental, con el arbitraje de Patricio Polic.