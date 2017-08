Tenista francés que fue rival del Chino Ríos falleció tras larga enfermedad

El tenista francés Jerome Golmard, campeón de dos títulos del ATP World Tour, falleció este martes a los 43 años de edad producto de la Enfermedad de la Neurona Motora (también conocida como ELA o Enfermedad de Lou Gehrig).

El ex 22 de la ATP en 1999 fue diagnosticado por primera vez en enero de 2014 con esta enfermedad, con la que batalló hasta este martes en el que falleció.

El galo tuvo su mejor año en 1999 cuando llegó al Top 25, ganando el torneo de Dubai. Además, llegó a semifinales del torneo de Montecarlo, donde perdió con Marcelo Ríos en un gran partido a tres sets.

Su segundo título fue en Chennai 2000 y alcanzó otras cuatro finales en el circuito profesional. Fue número uno de su país durante 14 semanas.

Golmard había creado una organización de apoyo a las víctimas de esta enfermedad neurodegenerativa “Jérôme Golmard Lucha de la enfermedad de Lou Gehrig.”. Sus amigos se habían comprometido a recaudar fondos para ayudar en la lucha por este mal.

Former World No. 22 Jerome #Golmard , a winner of two @ATPWorldTour titles, has passed away aged 43. Tribute: https://t.co/FYf12K7BDq #atp pic.twitter.com/KFgFDrogrR

The ITF is saddened to learn of the death of former French Davis Cup player Jérôme Golmard. https://t.co/0XmlNaQ85n pic.twitter.com/LCRSIvX1sW

— ITF (@ITF_Tennis) August 1, 2017