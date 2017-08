Arturo Vidal compara al Bayern Munich: "Somos como la selección chilena"

Arturo Vidal volvió a las canchas con el Bayern Munich en dura caída 0-3 ante Liverpool por el torneo amistoso Audi Cup. El Rey Arturo jugó los últimos 18 minutos ante los Reds y pese a la derrota se mostró conforme con el rendimiento del conjunto bávaro.

“Estos partidos son amistosos. Hace 4 o 5 días llegaron de China, de una gira muy larga, entonces es un poco complicado al inicio“, aseguró Vidal. El volante fue más allá en su análisis y se dio el lujo de comparar a su escuadra con la Roja.

“Somos como la selección chilena, en los partidos amistosos nos cuesta un poco más, pero en los partidos importantes es donde salimos a demostrar nuestra calidad”, manifestó en conversación con radio Bio Bio.

Sobre la llegada de James Rodríguez, Vidal expresó que el colombiano “es un gran aporte, es un extraordinario jugador. Tiene mucha calidad y que nos va ayudar mucho este año para lograr los objetivos”.

Finalmente sobre su regreso de vacaciones y al Allianz Arena, Vidal se mostró contento y sorprendido. “Muchos aplausos, de verdad me sorprendí. Pero creo que ese es el cariño que me he ganado en estos dos años acá, con esfuerzo y sacrificio, así que espero seguir ganándome el cariño de todo el mundo”, remató.