Atlético de Madrid conquista la Audi Cup al vencer al Liverpool por penales

El Atlético de Madrid se adjudicó la Audi Cup, un torneo amistoso de pretemporada que organiza el Bayern, tras imponerse en los penales (5-4; 1-1 en los 90 minutos de juego) al Liverpool inglés, este miércoles en Múnich.

El joven canterano albanés Kaidi Baré (33) adelantó a los españoles en el primer periodo y el brasileño Roberto Firmino empató para los Reds a falta de siete minutos para los 90 reglamentados.

El título se decidió directamente en los penales, sin pasar por una prórroga y desde los once metros, los cinco lanzadores colchoneros (Griezmann, Torres, Gabi, Nico Gaitán y Filipe Luis) no fallaron y Miguel Ángel Moyá detuvo el tiro de Jordan Henderson para dar el título a los madrileños.

En el partido por el tercer puesto, al día siguiente de caer derrotado ante el Liverpool por 3-0, el Bayern Munich de Arturo Vidal volvió a perder ante el Napoli y finalizó último en ‘su’ torneo de pretemporada.

El cuadro italiano, que perdió en semifinales contra el Atlético de Madrid (2-1) se llevó la victoria con los goles del franco-senegalés Kalidou Koulibaly (13) y Emanuele Giaccherini (55).

Congratulations to @atletienglish on winning the #AudiCup! 👏 pic.twitter.com/OqByNC9qda

— FC Bayern US (@FCBayernUS) August 2, 2017