Director ejecutivo de Azul Azul e interés de Boca por Jara: "Estar en la U es un lujo”

El director ejecutivo de Azul Azul, Pablo Silva, se refirió al interés que existe desde Boca Juniors por contar con el defensa de Universidad de Chile, Gonzalo Jara. Para el dirigente de los universitarios, el seleccionado chileno es vital en el equipo de Guillermo Hoyos y por eso su intención es que siga con ellos.

“No hemos conversado con el jugador (…) Yo espero que Gonzalo continúe con nosotros porque está dentro de nuestra planificación. Estar en la U es un lujo“, manifestó el directivo de los laicos tras el consejo de presidentes extraordinario de la ANFP.

Por otra parte, Silva confirmó que en el Centro Deportivo Azul no han recibido ninguna oferta formal por el zaguero y también ratificó que existe una cláusula de salida para llevarse al futbolista de 31 años.

“No, no hemos recibido ninguna oferta, existe una cláusula de salida, pero no hemos recibido ninguna oferta. Estamos tranquilos, y esperamos que no suceda nada al respecto”, añadió el director de la concesionaria que administra a la U.

Jara llegó a la U a inicios del 2016 después de dejar el Mainz 05 de Alemania, y tras un año y medio consiguió su deseo de coronarse campeón con los azules. Su contrato es hasta diciembre del 2018.