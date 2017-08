Pinilla: "Prefiero salir campeón con la U en la Libertadores que del Mundial con Chile"

El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla, se refirió al largo camino recorrido antes de volver a su club formador, destacando el año 2007 -cuando volvió por seis meses a la U-, como uno de los momentos en que quiso retirarse del fútbol. Pese a ese desliz que lo llevó a tener que volver a comenzar su carrera años después en la Serie B de Italia, el atacante dice que no quiere ser injusto con el fútbol, ni con todo el esfuerzo hecho hasta el momento.

“Estoy contento, pero más por lo que hice en Europa, por la fortuna que tuve relanzar mi carrera en 2007 y lograr lo que soñé de niño que era jugar en la Serie A italiana, y retomar mi carrera. Después de que rescindí el contrato con la U yo dije que no quería jugar más y mi señora me dijo juegas o juegas, así que ahí me puse a entrenar para ir a Italia”, señaló Pinilla al programa La Magia Azul.

“Ahora estoy en el momento más feliz de mi vida, en el club de mis amores, volví a mi casa, he tenido un recibimiento que no me esperaba, la gente se ha portado muy bien conmigo y ahora a entrar a la cancha”, añadió el ariete.

El Torito está listo para golpear a todos. ⚽⚽⚽ Posted by El Gráfico Chile on Wednesday, August 2, 2017

Por otra parte, y en caso de que pudiera elegir ser campeón de la U en la Copa Libertadores o campeón mundial con Chile en Rusia 2018, Pinilla manifestó que “como protagonista salir campeón de la U con la Libertadores” y también delineó las metas que tiene en mente en su paso por los azules, y que le permitan volver a la Roja.

Hay hartos objetivos que cumplir, yo quiero ganar un par de torneos con la U, bicampeonato, Copa Chile y ese camino afrontar la Copa Libertadores de la mejor manera, no queremos participar, la U tiene que aspirar por el primer lugar de cualquier competición en lo que esté”, apuntó el atacante.

Además de eso, el 9 de los azules cerró el tema de la capitanía con el arquero Johnny Herrera y elogió a su ex compañero de la selección chilena por sus años jugando en la U.

“El capitán es el Johnny así que no me venga a tirar responsabilidades que no me corresponden, y que ese ‘huevón’ sea capitán por varios años más. Con Johnny hemos compartido varios camarines y varios equipos, él es un luchador que ha conseguido todo con mucho esfuerzo, feliz de jugar con él y que sea mi capitán, porque él defiende los colores con el corazón (sic)”, cerró.