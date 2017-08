Presidente de O'Higgins reveló detalles de la salida de Arán y del día que Sampaoli lo quiso en la Roja

El presidente de O’Higgins, Ricardo Abumohor, reveló detalles de la salida del ahora ex técnico del elenco rancagüino, Cristián Arán, destacando su lealtad con el club durante los nueve años de trabajo en el Monasterio Celeste, incluso cuando el ex técnico de la Selección chilena, Jorge Sampaoli, lo quiso para la división sub 20.

“Cristián Arán es un hombre de la casa, lleva nueve años con nosotros, desarrolló una labor ejemplar. Hay algunos que no piensan lo mismo pero los hechos están a la vista. En el mundo actual donde se ha perdido el romanticismo y las lealtades, y sólo se mueve por la conveniencia, Arán dio demostraciones de un cariño inmenso al club”, señaló Abumohor en conferencia de prensa.

“Cuando estuvo Sampaoli en la selección chilena, se lo quiso llevar a la sub 20 de Chile, ganando mucho más de lo que ganaba en O’Higgins y no se fue porque amaba esto, le gustaba esto. (Nosotros) hubiéramos querido que se siguiera proyectando, pero esto es fútbol y 2+2 no son 4, y de repente suceden situaciones que van creando inconvenientes, se van perdiendo confianzas”, añadió el timonel de los celestes.

Por último, el ex presidente de la ANFP contó las razones que llevaron a que Arán dejara la banca de los de Rancagua, destacando “la moralidad” que tuvo su ex entrenador para dejar la banca del club.

“Llegó un momento en Temuco, donde Cristián sintió que no iba a poder sacarlo adelante, por el entorno, por los esfuerzos que había que hacer y condiciones complicadas y él dijo que no quería perjudicar a O’Higgins y eso te habla de la moralidad de las personas”, cerró.