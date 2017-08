Raúl Ormeño defendió "castigo" a Leonel Herrera: "Hay que respetar a Colo Colo"

Raúl Ormeño se convirtió en el nuevo asesor deportivo de Blanco y Negro. El ex jugador de Colo Colo llega como “sucesor” de Óscar Meneses, quien fue despedido de sus funciones de gerente deportivo tras su fallida gestión en la llegada del pase de Jorge Valdivia.

El Bocón, ya en su nuevo cargo, reveló los motivos por los cuales no le permitirán más a Leonel Herrera jugar en el equipo de “Colo Colo de Todos los Tiempos” y aseguró que no va a permitir que ataquen al entrenador del club Pablo Guede con declaraciones.

“Hizo declaraciones, nosotros ponemos las reglas y una de ésas es que tratemos de respetar a Colo Colo. Cuando atacas a Pablo Guede o a mí, el grupo lo va a sancionar, es una cosa interna de 25 jugadores que somos“, dijo Ormeño a radio Cooperativa.

“Colo Colo de Todos los Tiempos lo manejamos tres o cuatro compañeros y lo llevamos manejando 24 años. Nos juntamos para disfrutar un día lunes en la tarde, pasarlo bien, reírnos. Y sí hemos sancionado a Leonel en algún momento, porque lo sancionamos nosotros. Colo Colo no tiene que ver en nada, es una sanción de grupo“, aseguró.

Guede fue clave

Ormeño fue oficializado el sábado como el nuevo asesor del club albo y confirmó que el actual entrenador del primer equipo fue clave para su llegada a este puesto.

“Pablo Guede fue el gestor de que me integre al cuerpo técnico, para él esas cosas le preocupan, como el Fútbol Joven, y lógicamente -también- Aníbal Mosa“, dijo el ex jugador.

Sobre sus funciones, ya que no será gerente deportivo, sino que asesor, aseguró que “el cargo- consiste en que voy a opinar desde el punto de vista futbolístico en muchas cosas que se necesiten a nivel de Fútbol Joven y de plantel, y también en el aspecto social“.

“Hay cosas en las que Pablo quiere que me meta, independiente del primer equipo, pero hay cosas que se van a ir arreglando. Es un cargo nuevo. Voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Estuve muchos años trabajando como gerente técnico, que tampoco tenía resolución, pero habían aristas donde me podía involucrar“, agregó.

Quiebre en ByN

En la Junta de Directorio del lunes quedó en evidencia el quiebre que existe entre los bloques de ByN, donde Leonidas Vial y Jaime Pizarro se abstuvo en las votaciones por la renovación de Esteban Paredes, la contratación de Jorge Valdivia, su llegada y los precios populares para los hinchas.

El histórico ex futbolista, campeón de la Copa Libertadores 1991, lamentó la postura de Pizarro y sentenció que “me duele, porque es mi compañero y si no tiene capacidad para decir dos frases a favor o en contra mío, quiere decir que los años que fuimos compañeros no existieron“.

“Hay tantas cosas por hacer en Colo Colo y en un ambiente que a veces se torna difícil trabajar. Estoy abocado a tratar de hacer lo que me corresponde, en beneficio del club. Es mi forma de enfrentar todo eso. Me pongo como objetivo que ojalá en Colo Colo existan más ex jugadores como yo que tienen capacidad para ser técnicos, preparador físico o desempeñar otro cargo“, indicó.

Finalmente, elogió al entrenador del Cacique e indicó que “veo que es un tipo fuerte, lo he conocido los últimos tres meses, que fue cuando se empezó a gestar esta posibilidad. Estuve en situaciones así, y más duras, y los técnicos tiemblan. Quizás es muy joven, pero lo veo fuerte en sus convicciones”.