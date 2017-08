Arturo Vidal se robó la atención con insólito "blooper" en amistoso del Bayern

Arturo Vidal ya suma minutos tras sus vacaciones debido a su participación en la Copa Confederaciones de Rusia 2017, vistiendo la camiseta del Bayern Munich de Alemania.

Ayer jugó 18 minutos en la caída ante Liverpool en la Audi Cup por 3-0 y hoy volvió a la cancha para enfrentar al Napoli por el tercer lugar de este torneo.

Y allí, el Rey realizó un increíble “blooper” cuando quiso definir dentro del área italiana. El chileno intentó rematar de zurda, pero se corrió el balón con la pierna derecha y terminó en el piso con una carcajada.

Una acción que provocó la hilaridad de todos los que estaban cerca, incluso de sus rivales.

