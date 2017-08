¿Voboril titular ante Unión? "Eso va a depender del entrenador, yo me siento bien"

El argentino Germán Voboril tuvo su presentación oficial como nuevo jugador de la Universidad Católica este miércoles en el complejo deportivo Raimundo Tupper Lyon de San Carlos de Apoquindo. Y en ese contexto, el lateral zurdo habló de la opción de jugar este sábado ante Unión Española, por la segunda fecha del torneo de Transición.

“Eso va a depender del entrenador, yo me siento bien, por supuesto que siento que me faltan algunos entrenamientos, pero la decisión final siempre será del entrenador“, comentó el carrilero de 30 años, en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado del presidente de Cruzados Juan Tagle y del gerente deportivo José María Buljubasisch.

Sobre cómo se gestó su llegada al conjunto de la precordillera, el zaguero que militó en Newell’s Old Boys durante la última temporada estableció que “fue un poco confuso el inicio, tuve que destrabar la salida con Racing, el club al que pertenecía, pero por suerte se pudo solucionar y enseguida pudimos cerrar mi llegada a la UC“.

Para decidirse por la Franja fue importante el testimonio de su amigo Luciano Aued, ex Racing Club, y quien lleva un mes en Las Condes donde llegó para reemplazar a Enzo Kalinski.

“Hablé con Luciano cuando salió la oportunidad de venir, me comentó que estaba muy feliz, que este es un muy lindo club para jugar, que hay un gran grupo humano, se sentía muy cómodo y eso ayudó a terminar de decidirme“, dijo.

Al ser consultado por el nivel del fútbol chileno, el campeón del mundo Sub 20 en Canadá 2007 expuso que “por lo que estuve averiguando y me comentaron, es un fútbol competitivo, con jugadores muy técnicos, pero quizá tienes un tiempo más para pensar, por lo que me comentaron al compararlo con el fútbol argentino“.