El desastroso inicio de temporada del arbitraje en el fútbol chileno

El arbitraje chileno comenzó de pésima manera una nueva temporada del fútbol nacional. Tanto en Copa Chile como en el torneo Transición han sido diversos y evidentes los errores en que han incurrido, perjudicando a diferentes escuadras nacionales.

A continuación, revisamos la seguidilla de fallas arbitrales que han ocurrido desde el comienzo de la nueva temporada del balompié nacional.

Copa Chile: Colo Colo fue perjudicado y luego recompensado para avanzar de ronda

En el inicio de este torneo, donde Colo Colo es el vigente campeón, el equipo albo fue claramente perjudicado en la goleada 4-1 que le propinó Deportes La Serena en la ida de la primera ronda. Jorge Osorio cobró para los papayeros (86′) un penal por falta, inexistente, sobre Felipe Venegas y que Albano Becica transformó en gol para el 3-1 granate. A los 90′, John Jairo Mosquera puso el 4-1 definitivo, su segundo personal, en clara posición de adelanto que no fue cobrada.

En la revancha de esta llave, disputada este miércoles en el Monumental y que ganaron los blancos por 4-0, los yerros arbitrales se revirtieron y fueron en beneficio del cuadro albo. Patricio Polic anuló dos goles a los papayeros: el primero por un offside pasivo tras un remate de Alan Muñoz que terminó en las mallas. El jugador serenense no participó de la jugada ni imposibilitó la visión de Agustín Orión, por lo que estuvo mal invalidado.

El segundo vino tras un tiro libre que terminó con Jorge Aquino marcando el que era el 1-3 y le daba la clasificación al granate. Sin embargo, Polic volvió a anular la conquista por fuera de juego, que nuevamente no existió, de otro jugador de los de la Cuarta Región. Con estos dos tantos, los dirigidos por Jaime García lograban la clasificación a los octavos de final del certamen, hecho que consiguió el Cacique.

Torneo Transición: La mitad de los duelos con polémicas arbitrales

Curicó-U. de Chile: penales de la discordia

Todo partió con el cotejo entre Curicó Unido y Universidad de Chile. Los universitarios ganaron 1-0 sobre el final con anotación de David Pizarro. El porteño marcó mediante lanzamiento penal que cobró Eduardo Gamboa por una cuestionable falta sobre Felipe Seymour en el área tortera.

Eso si, el juez no había cobrado, antes de la falta sobre Walala, un penal claro para los universitarios por una evidente mano de Eric Godoy en el área. El enredo siguió tomando forma luego del partido, cuando Alfredo Ábalos, volante del Curi, señalo que Gamboa le habría dicho que no reclamara el penal cobrado ya que antes les había dejado pasar el otro.

Audax-Palestino: los árabes sufrieron en La Florida

Otra situación donde un juez se equivocó, se vivió en La Florida. Audax Italiano superó 2-1 a Palestino, pero el juez Ángelo Hermosilla anuló un gol al tetracolor Roberto Gutiérrez por un offside que no estuvo ni cerca de serlo, ya que el delantero estaba varios metros habilitado.

El Pájaro no ocultó su rabia por el fallo y se descargó con todo en su cuenta personal de Instagram, donde se lanzó contra Hermosilla al sentirse perjudicado cuando el partido estaba igualado 1-1. El delantero señaló que “directamente nos querían perjudicar”.

Además, el juez no expulsó a Nicolás Peric, quien le dio un codazo sin pelota a Felipe Barrientos, que era para roja y que solo terminó siendo sancionada con tarjeta amarilla para ambos jugadores. El mismo Loco se involucró en un cruce de palabras con el DT árabe Germán Cavalieri, que tampoco fue castigado.

U. Católica-U. de Concepción: confuso y polémico final

Para cerrar la nefasta jornada de los jueces el sábado, apareció una acción que determinó el resultado final entre Universidad Católica y Universidad de Concepción. Se jugaba el primer minuto de descuento del segundo tiempo cuando Felipe González, a insinuación de su asistente, cobró penal para el Campanil tras una notoria mano de Benjamín Kuscevic en la línea.

Luego, revirtió el cobro por un offside previo que el guardalínea no había considerado. Todo esto, tras escuchar al cuarto árbitro quien le sopló lo del fuera de juego ayudado por las repeticiones del Canal del Fútbol.

Los jugadores del cuadro sureño se sintieron perjudicados y, por intermedio de Hugo Droguett, expresaron su descontento: “Pudimos quedarnos con los tres puntos pero nos vamos con un sabor amargo .Los árbitros se retractaron en el cobro del penal apoyados en algo de afuera, cosa que no se puede hacer“.

Francisco Bozán, técnico penquista, no quiso entrar en mayores polémicas y se limitó a asegurar que “no me voy a referir al arbitraje ni a la forma que usaron para revertir el cobro del penal. Ellos son los expertos y quienes tienen que decidir y revisar estas cosas“.

Colo Colo-Antofagasta: muchas agresiones sin sanción

El domingo no estuvo excento de polémicas arbitrales ya que en el empate sin goles entre Colo Colo y Deportes Antofagasta, Cristián Andaur, el juez de aquel compromiso, debió expulsar al menos a dos jugadores del Cacique, sin contar a Gabriel Suazo que si vio la roja a los 82′.

Luego de la expulsión del zurdo canterano, Jorge Valdivia se enfrascó en una discusión con Paulo Magalhaes y Flavio Ciampichetti en el área colocolina con claros empujones de uno y otro lado, Magalhaes y Valdivia fueron amonestados por Andaur pero tranquilamente podrían haber sido echados del duelo.

Lo peor vino cuando finalizaba el compromiso (89′), Jaime Valdés agredió claramente al joven Pablo Corral con un pisotón y luego, en la misma jugada, le dio un patadón sin pelota a otro rival, era roja y el juez sólo le mostró amarilla. En los reclamos por la amonestación a Pajarito, Julio Barroso empujó evidentemente al referí quien ni siquiera amonestó al argentino.

Con todas estas polémicas, el inicio de los pitos nacionales quedó en tela de juicio. Deberán subir el nivel en lo que resta de Copa Chile y Torneo Transición si no quieren seguir siendo protagonistas, negativamente, de los resultados en canchas nacionales.