¿Broma o lealtad? El beso de Alexis al escudo del Arsenal que levanta sospechas en Inglaterra

Alexis Sánchez está en boca de todos en Inglaterra, cada movimiento o acto del delantero del Arsenal provoca noticia y este jueves no fue la excepción en el entrenamiento de los Gunners.

Según un video que fue difundido por el Mirror, el delantero tocopillano se besó el escudo del club en su polera cuando conversaba con el alemán Mesut Özil, en un ambiente de distensión.

El chileno participó de una práctica abierta junto a sus compañeros en el estadio Emirates, donde cerca de 5.000 hinchas vieron a Alexis y el resto de los jugadores “cañoneros” antes del duelo del domingo ante Chelsea por la Community Shield.

Allí, Sánchez bromeó con el germano y en un momento que la cámara lo enfocó se besó la insignia del Arsenal, lo que fue interpretado de varias formas en el Reino Unido.

Algunos aseguraron que solo estaba jugando, pero otros se aventuraron a decir que fue un signo de lealtad con el club.

Pese a todo esto, Arsene Wenger indicó que el chileno “se quedará en el club esta temporada y quizás la siguiente”, agregando un nuevo capítulo a esta interminable teleserie entre el nacional y los británicos.

