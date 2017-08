Deportes Valdivia sorprendió en el mercado de Primera B con la llegada de Currimilla

Deportes Valdivia remeció el mercado de Primera B con la llegada de Dagoberto Currimilla. El lateral derecho se quedó sin lugar en la Unión Español de Martín Palermo y por lo mismo no le renovaron contrato, teniendo que buscar nuevo club para el Torneo de Transición.

Con este panorama, el ex mundialista Sub 20 salió a encontrtar una nueva opción en Primera, pero no la encontró y finalmente le abrieron las puertas en el sureño club. A sus 29 años, el lateral deja atrás seis años años vistiendo la camiseta de los hispanos, donde ganó el Torneo de Transición 2013 y la Supercopa, y jugará por primera vez en su carrera en la Primera B.

Además de Dagoberto Currimilla, el Torreón confirmó la llegada a préstamo de Carlos Contreras, quien pertenece a Colo Colo y en la temporada pasada defendió la camiseta de Barnechea.