Emilio Hernández sorprendió en los fichajes de última hora para el Transición

El libro de pases del fútbol chileno se cerró este jueves a las 18:00 horas y tuvo varios movimientos de última hora, siendo uno de los más sorpresivos la llegada de Emilio Hernández a Audax Italiano. Pese a que el jugador formado en Colo Colo se encontraba jugando en Deportes La Pintana, club de la Tercera División, los itálicos confiaron en su talento y lo confirmaron como refuerzo a minutos que cierre la temporada de fichajes de cara al Torneo de Transición.

Sin embargo, el Choro no es el único jugador con pasado en Tercera que llega al equipo dirigido por Hugo Vilches, ya que Claudio Riveros también fichó por el cuadro de colonia. El mediocampista jugó en la pasada temporada en Deportes Recoleta, equipo que consiguió el ascenso a Segunda División tras ser subcampeón en el pasado torneo.

Otro de los movimientos de última hora que destacó fue la llegada de Cristián Gutiérrez a Huachipato. Tras terminar su préstamo en Unión Española, el Flaco retornó a los entrenamientos en Colo Colo, club dueño de su pase, y estaba buscando club, siendo los acereros quienes finalmente se quedaron con su carta tras comprar la mitad de su carta y sellar un préstamo hasta diciembre de 2018. Una vez que termine la cesión tendrán la oportunidad de adquirir todo el pase.

Lee las declaraciones del nuevo refuerzo de Huachipato aquí:https://t.co/N5vW1GVfhE pic.twitter.com/xFGYFyroFv — Huachipato FC (@huachipato) August 3, 2017

“Llegar a Huachipato me pone contento porque me dijeron que es un gran club. Hablé con Martín Rodríguez, Andrés Vilches y Brayan Véjar y me comentaban que acá trabajaban bien y que no me iba a arrepentir. Espero ser un aporte para el equipo y poder ayudar con mi juego. La idea es demostrar un buen nivel y pelear los primeros puestos”, dijo el lateral izquierdo en su llegada a Talcahuano.

Además de los fichajes de Hernández y el Flaco, Deportes Antofagasta confirmó el préstamo de Rodrigo Ureña, quien recientemente había fichado en Palestino, hasta el final del Torneo de Transición, mientras que Unión Española reforzó la zona del lateral izquierdo con la llegada de Diego Sosa, argentino de 20 años cedido desde Tigre.