A la espera de Voboril: la oncena que prepara la UC para enfrentar a Unión

El argentino Germán Voboril, último refuerzo de Universidad Católica para el segundo semestre de 2017, tiene claras chances de ver acción ante Unión Española, este sábado a partir de las 18:00 en el estadio Santa Laura, por la segunda fecha del campeonato de transición.

En la práctica de este jueves realizada en el complejo Raymundo Tupper Lyon, penúltima antes del duelo ante los hispanos, el director técnico cruzado, Mario Salas, probó fórmulas para el potencial once que puede mostrar desde del arranque y en dicho contexto Voboril sumó bonos para el sábado.

El Comandante ubicó al ex Newell’s Old Boys como lateral izquierdo en su línea de 4 defensas, en el sector en el que actuó Fernando Cordero en el empate sin goles ante la Universidad de Concepción. Eso sí, para que el trasandino juegue ante los rojos, aún debe llegar su pase y superar una última evaluación física.

“Hay que ver el trabajo físico y ver en qué condiciones está Germán. Se está adaptando a Católica. Él viene de equipos grandes de Argentina, así que no creo que le cueste adaptarse. Hay que ver cómo llega mañana (viernes) y se tomará la decisión si es que le damos la oportunidad de estar citado o la posibilidad de hacerle un refuerzo físico para los próximos partidos”, explicó al respecto Mario Salas.

El posible ingreso del campeón del mundo Sub 20 con Argentina en Canadá 2007 no sería la única modificación para enfrentar a Unión respecto a lo exhibido desde el arranque ante el Campanil. Tras cumplir su fecha de suspensión, el volante Diego Buonanotte regresará al once estelar de la UC.

Y el perjudicado con el retorno del Enano sería César Fuentes. El cuerpo técnico contempla la opción de retrasar a Carlos Espinosa (quien jugó como creador ante la U. de Concepción) y dejar en su habitual posición de enganche al ex River Plate. Luciano Aued, como hombre de contención, completaría el tridente de la zona media.

De dicha forma, la oncena que prepara la UC para el encuentro ante Unión Española es la siguiente: Cristopher Toselli; Juan Carlos Espinoza, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Voboril (o Fernando Cordero); Luciano Aued, Espinosa, Buonanotte; José Pedro Fuenzalida, Santiago Silva y Jeisson Vargas.