Principal rival de Usain Bolt se perderá el Mundial de atletismo por lesión

El velocista canadiense Andre De Grasse, lesionado en los isquiotibiales, fue declarado baja para el Mundial de atletismo de Londres, que comienza el viernes, anunció la Federación de su país.

“Al principio de esta semana, en mis últimos preparativos para el Mundial, sufrí un desgarro en los isquiotibiales. Tenía muchas ganas de correr en Londres porque nunca estuve en tan buena forma, pero no puedo arriesgarme a hacer más grande la lesión“, explicó el atleta de 22 años.

El deportista, principal carta para vencer a Usain Bolt, fue plata olímpica en los Juegos de Rio 2016 en 200 metros y bronce en 100 y en relevos 4×100 metros en esa misma cita. En el Mundial de Pekín 2015 fue bronce en 100 y 4×100 metros.

Considerado como un potencial sucesor del jamaicano, que se retira después del Mundial en la capital británica, De Grasse era un serio aspirante al título en las dos distancias estrella de la velocidad.

La baja es una buena noticia para Bolt, que no competirá en 200 metros en Londres pero sí en los 100 metros, en una prueba cuya final se disputará el sábado y que comienza con su primera ronda el viernes.

Este año, De Grasse había logrado un espectacular 9.69 en los 100 metros de la reunión de Estocolmo, el pasado 18 de junio, con un viento favorable de +4,8 m/s, que no permitió homologar el crono.

Su mejor actuación de 2017 en los 100 metros fue de 10.01. En los 200 metros, su mejor tiempo del año es de 20.01.

After sustaining an injury this week, I'm devastated to let my fans know that I will be unable to compete in London.https://t.co/83S8RiyyLE

— Andre De Grasse (@De6rasse) August 2, 2017