Carlos Chandía con todo: "Polic no evoluciona con el tiempo, al contrario"

Los árbitros nacionales iniciaron el semestre con el pie izquierdo, con numerosos fallos en partidos de la Copa Chile y del torneo de Transición. Con este panorama, el ex juez Carlos Chandía habló largo y tendido con El Gráfico Chile sobre el accionar de sus ex colegas y no tuvo problemas para criticarlos por diversas razones, aunque también defendió a varios.

“Mi impresión es que hay un exceso de confianza de algunos y una falta de preocupación de otros. Sin duda que el trabajo que está realizando Enrique (Osses, presidente de la Comisión de Árbitros) va a dar sus frutos, a pesar de los errores que existieron, principalmente de los árbitros asistentes, quienes mostraron una notable desconcentración”, partió diciendo el ex presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

Luego, aludió a las fallas groseras y les mandó un recado a los guardalíneas: “Si fueran offsides al límite podría entrar a debatir y a defender una postura, pero cuando son evidentes, es grave por la falta de trabajo de los asistentes”.

El ex juez ejemplificó con lo ocurrido en San Carlos de Apoquindo, cuando Felipe González se retractó en el cobro de un penal para Universidad de Concepción por pitar un offside que en un principio no habían percibido. “Se armó toda una polémica en torno al árbitro, cuando el asistente tuvo mucha responsabilidad. Son temas que hay que mejorar. Confío plenamente en el trabajo que está desarrollando Enrique y también en la tranquilidad que da tener en la presidencia a Arturo Salah”, aseguró.

El alcalde de Coihueco entregó las claves para mejorar el rendimiento de los jueces: “Exigirles al máximo durante el entrenamiento y someterlos al estrés que se van a encontrar el día del partido, como lo estábamos haciendo nosotros antes de mi salida de la ANFP. Las reglas las dominan en un 95 ó 97 por ciento, en promedio, por lo que se debe reforzar la parte práctica, el trabajo físico y técnico”.

Para cerrar este punto, Chandía agregó que “los errores han sido demasiado evidentes y groseros, influyendo directamente en los resultados. Hay responsabilidades individuales y la comisión arbitral verá las sanciones”.

Fuerte crítica a Polic

Una de las grandes polémicas que tuvo la primera fecha del Torneo de Transición fueron las declaraciones del volante de Curicó Unido, Alfredo Ábalos. Luego de caer por 1 a 0 ante Universidad de Chile por un dudoso penal cobrado por una falta a Felipe Seymour, que David Pizarro se encargó de convertir en gol, el mediocampista aseguró que Eduardo Gamboa, juez del compromiso, le dijo que no reclamara porque anteriormente no le había pitado un penal a la U por una mano en el área de un defensor curicano. Sus acusaciones generaron una ola de reacciones y Chandía no se quedó fuera de esto, manifestando su confianza plena en el actuar de su ex colega.

“Los jugadores se agarran de cualquier cosa. Primero, estoy de acuerdo con Gamboa en que no era mano, pero no con el penal que le cobra a (Felipe) Seymour. Precisamente por la presión de creer que había errado en el primer cobro puede ser que haya cobrado el segundo, o también que lo haya interpretado así, pero que le diga eso a un jugador, lo veo muy difícil. Le creo a un árbitro de esa trayectoria, porque algunos futbolistas interpretan las cosas como quieren. Que se dediquen a jugar”, enfatizó.

En cuanto al inexistente offside por el que le anularon un gol a Roberto Gutiérrez en La Florida, para el ex pito FIFA se debió a que “no vio al hombre que venía saliendo. Evidentemente hay una desconcentración absoluta, no hay ninguna otra explicación, ni desconocimiento de las reglas ni mala intención”.

En conclusión, sobre este mal inicio de semestre, Chandía advirtió que “está recién partiendo, tenemos buenos y grandes árbitros como Roberto Tobar, el mejor para mí actualmente, Julio Bascuñán, Eduardo Gamboa o Jorge Osorio. Hay otros que no han mejorado ni corregido nada, incluso con categoría FIFA, como Patricio Polic, quien no evoluciona con el tiempo, al contrario. Hay otros promisorios como Felipe González, que será un gran árbitro, pero tiene que cambiar algunas actitudes personales”.

Para cerrar, el alcalde de Coihueco se mostró optimista respecto al futuro de la actividad. “Tenemos de todo acá, pero en el concierto sudamericano, si te pones a buscar, no hay buenos árbitros. Nosotros tenemos varios dispuestos y capacitados para dirigir en cualquier nivel”, finalizó.

La “época de oro” y el VAR

El edil también comparó la actualidad arbitral con la “época de oro” del referato nacional: “Siempre se dice que los tiempos pasados fueron mejores. Si hablamos de la época de Salvador Imperatore, Enrique Marín, Hernán Silva y Carlos Robles, probablemente sea así. Creo que son épocas y situaciones distintas. Los árbitros deben estar capacitados para dirigir siempre, independiente del momento, y estar sometidos a este estrés que desgasta, pero si no son capaces de soportarlo, que se dediquen a otra cosa”, argumentó.

Chandía ahondó en su discurso sobre los ex pitos nacionales e instó a los actuales a ser parte del juego sin tomar protagonismo. “Las condiciones son distintas, eran grandes árbitros, pero arbitraban con estilo propio, no había televisión que los denunciara, como hoy. Los de ahora tienen que adaptarse y entender que son parte importante del fútbol, actores que mientras menos intervengan y lo hagan de manera acertada, tendrán a menos gente reclamando”, aseveró.

Sobre el polémico VAR, sistema que causó discusiones en la última Copa Confederaciones, argumentó que “mientras no sea oficial, porque aún es un experimento de la FIFA, nada se puede decir. En el caso de los últimos fallos referiles, podría haber sido de ayuda correctamente utilizado por gente capacitada, pero aún queda la incógnita por otras jugadas que siguen siendo decisión del árbitro. Vamos a seguir discutiendo igual, sin ponernos de acuerdo. Yo sigo sosteniendo que el fútbol debe parecerse a sus inicios, con pequeñas mejoras, pero en su forma tradicional”.