Colo Colo rechaza oferta desde Argentina por Octavio Rivero

Octavio Rivero estaba muy cerca de dejar Colo Colo para fichar por Belgrano de Argentina, incluso en tierras trasandinas daban por hecho que el delantero uruguayo era jugador del Pirata cordobés y que el anuncio se realizaría entre jueves o viernes.

Sin embargo, todo se frenó en las últimas horas, ya que en Blanco y Negro habrían rechazado la propuesta del club trasandino porque no les convenció la forma de pago por el ariete.

Según publica La Tercera, el club de Córdoba ofreció el jueves US$ 1,5 millón por la mitad del pase que le pertenece al Cacique (el resto es del Vancouver Whitecaps de la MLS de Estados Unidos), un hecho que no gustó en Macul.

La oferta fue desestimada ya que era un pago en cuotas y no al contado. Una experiencia ya negativa en las arcas colocolinas, ya que no quieren repetir la experiencia de Paulo Díaz a San Lorenzo, que les adeuda US$ 700 mil y por el cual fueron al TAS.

Publimetro.cl En Colo Colo pusieron precio a Octavio Rivero ante oferta de equipo argentino El delantero uruguayo es tentado por Belgrano de Córdoba y este jueves será analizada la propuesta.

Vuelve Orellana

En tanto, el Cacique incluyó nuevamente en su plantel a Nicolás Orellana, quien estuvo a préstamo en las últimas temporadas en Everton y San Marcos de Arica, sumando una nueva opción en el ataque.

El futbolista, que no pudo encontrar un nuevo club antes del cierre del libro de pases, se integrará ya de forma oficial a los entrenamientos de los albos y será una nueva opción para Pablo Guede, según Dale Albo.

Todo esto, considerando que Rivero aún puede partir, que Andrés Vilches se encuentra lesionado y el joven Iván Morales fue enviado nuevamente a las juveniles.