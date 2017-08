La Copa Davis no cambia y seguirá con partidos al mejor de cinco sets

La reforma estrella pretendida por la Federación Internacional de Tenis (ITF) para hacer más atractiva la Copa Davis, pasar de tres a dos sets ganados en individuales, no fue finalmente adoptada este viernes durante la Asamblea General de la instancia que tiene lugar en Ho-Chi-Minh (Vietnam).

La medida de la ITF estaba pensada para modernizar la competición, tanto de la Davis como de la Copa Federación, y hacerla más atractiva para las grandes estrellas. Pero finalmente no obtuvo los dos tercios de los votos requeridos por la asamblea para ser aprobada.

De esta manera, los partidos de la Ensaladera de Plata se mantendrán jugando al mejor de cinco parciales.

“Respetamos la decisión de la asamblea general pero estamos decepcionados porque los países miembros no han aprobado el conjunto de las reformas propuestas“, se lamentó el presidente de la ITF, David Haggerty.

“Necesitamos cambios para asegurar el futuro a largo plazo de estas competiciones históricas“, insistió.

The ITF AGM has passed a landmark resolution to give the Board greater authority https://t.co/8X5FHR5kTS pic.twitter.com/jQTR7NrFEB

En tanto, los países finalistas de la Copa Davis y la Copa Federación disputarán como locales la primera ronda de la siguiente edición, un hecho que si fue aprobado por la Asamblea de la ITF.

En concreto, la propuesta más importante que se ha aprobado es la que pedía que los finalistas de ambas competiciones tuvieran la oportunidad de elegir disputar la primera ronda de la competición del año siguiente como locales. Hasta ahora, el lugar donde se jugaba venía marcado por dónde se había disputado la anterior eliminatoria entre ambos rivales enfrentados.

Además, las asociaciones nacionales verán reducidos sus costos, ya que la disponibilidad de la pista para los partidos y sus requisitos para los entrenamientos serán menores.

Por su parte, los compromisos de los jugadores antes de las eliminatorias también se reducen a una conferencia de prensa el mismo día del sorteo y a una comida oficial.

The ITF has issued the following statement regarding the AGM decision on @DavisCup and @FedCup reforms https://t.co/bY04q78d5T pic.twitter.com/u3LqJDAvmf

— ITF (@ITF_Tennis) August 4, 2017